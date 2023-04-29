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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 29.04.2023
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09:48 29.04.2023 (обновлено: 11:38 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/pogoda-1868665056.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 29.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега в утренние часы и до плюс 12 градусов ожидают жителей столицы в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:48
2023-04-29T11:38
общество
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега в утренние часы и до плюс 12 градусов ожидают жителей столицы в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в субботу холодный атмосферный фронт постепенно покинет столичный регион и погоду будет формировать тыловая часть циклона. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. Также Леус добавил, что на текущий момент осадки в виде дождя и мокрого снега отметила только метеостанция аэропорта "Домодедово".Добавляется, что в течение дня солнце, появляющееся в разрывах облаков, быстро растопит этот снег.
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общество, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос", москва
Общество, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос", Москва
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус предупредил москвичей о дожде и мокром снеге утром в субботу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега в утренние часы и до плюс 12 градусов ожидают жителей столицы в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в субботу холодный атмосферный фронт постепенно покинет столичный регион и погоду будет формировать тыловая часть циклона.
«
"Облачная погода во второй половине дня с прояснениями, в первой половине дня пройдут кратковременные дожди, утром местами с мокрым снегом. Температура воздуха в столице - плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - от 8 до 13 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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Также Леус добавил, что на текущий момент осадки в виде дождя и мокрого снега отметила только метеостанция аэропорта "Домодедово".
«
"Метеостанции региона, в отличии от метеонаблюдателей-любителей, формирование снежного покрова не зафиксировали, а вот снег ими отмечен был. Осадки в виде снега и мокрого снега наблюдались вдоль линии уходящего атмосферного фронта, в Московской области в Кашире, Домодедово и Павловском Посаде", - говорится на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
Добавляется, что в течение дня солнце, появляющееся в разрывах облаков, быстро растопит этот снег.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЦентр "Фобос"Москва
 
 
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