https://ria.ru/20230429/pogoda-1868665056.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 29.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега в утренние часы и до плюс 12 градусов ожидают жителей столицы в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T09:48

2023-04-29T09:48

2023-04-29T11:38

общество

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега в утренние часы и до плюс 12 градусов ожидают жителей столицы в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в субботу холодный атмосферный фронт постепенно покинет столичный регион и погоду будет формировать тыловая часть циклона. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. Также Леус добавил, что на текущий момент осадки в виде дождя и мокрого снега отметила только метеостанция аэропорта "Домодедово".Добавляется, что в течение дня солнце, появляющееся в разрывах облаков, быстро растопит этот снег.

https://ria.ru/20230427/pogoda-1868107876.html

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москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос", москва