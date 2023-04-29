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Украинские войска обстреляли Никольское и Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Никольское и Красный Партизан - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска обстреляли Никольское и Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Никольское и Красный Партизан, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T00:59
2023-04-29T00:59
2023-04-29T00:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никольское и Красный Партизан, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Никольское: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра... 00.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Красный Партизан: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Никольское и Красный Партизан
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Никольское и Красный Партизан