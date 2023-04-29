https://ria.ru/20230429/obstrel-1868778056.html
В Ясиноватой из-за обстрелов ВСУ погибли двое
В Ясиноватой из-за обстрелов ВСУ погибли двое - РИА Новости, 29.04.2023
В Ясиноватой из-за обстрелов ВСУ погибли двое
Обстрел города Ясиноватая, произведенный украинскими боевиками в субботу, привел к гибели двух и ранению четверых человек, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T21:51
2023-04-29T21:51
2023-04-29T22:11
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Обстрел города Ясиноватая, произведенный украинскими боевиками в субботу, привел к гибели двух и ранению четверых человек, сообщает корреспондент РИА Новости.В течение дня было две волны обстрелов: в 15:00 и в 17:20. Было повреждено здание "ГК Донбассгаз Ясиноватского Управления", частные жилые дома и многоквартирный жилой дом.По предварительным данным для обстрела использовалась реактивная система залпового огня "Град". На месте работают правоохранители и представители экстренных служб города.Как сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в ходе второй волны обстрела по Ясиноватой украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868768905.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
В Ясиноватой из-за обстрелов ВСУ погибли двое
В результате обстрела Ясиноватой ВСУ погибли двое и четверо оказались ранены