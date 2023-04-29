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В Ясиноватой из-за обстрелов ВСУ погибли двое - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 29.04.2023 (обновлено: 22:11 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868778056.html
В Ясиноватой из-за обстрелов ВСУ погибли двое
В Ясиноватой из-за обстрелов ВСУ погибли двое - РИА Новости, 29.04.2023
В Ясиноватой из-за обстрелов ВСУ погибли двое
Обстрел города Ясиноватая, произведенный украинскими боевиками в субботу, привел к гибели двух и ранению четверых человек, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T21:51
2023-04-29T22:11
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Обстрел города Ясиноватая, произведенный украинскими боевиками в субботу, привел к гибели двух и ранению четверых человек, сообщает корреспондент РИА Новости.В течение дня было две волны обстрелов: в 15:00 и в 17:20. Было повреждено здание "ГК Донбассгаз Ясиноватского Управления", частные жилые дома и многоквартирный жилой дом.По предварительным данным для обстрела использовалась реактивная система залпового огня "Град". На месте работают правоохранители и представители экстренных служб города.Как сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в ходе второй волны обстрела по Ясиноватой украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868768905.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
В Ясиноватой из-за обстрелов ВСУ погибли двое

В результате обстрела Ясиноватой ВСУ погибли двое и четверо оказались ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Обстрел города Ясиноватая, произведенный украинскими боевиками в субботу, привел к гибели двух и ранению четверых человек, сообщает корреспондент РИА Новости.
В течение дня было две волны обстрелов: в 15:00 и в 17:20. Было повреждено здание "ГК Донбассгаз Ясиноватского Управления", частные жилые дома и многоквартирный жилой дом.
По предварительным данным для обстрела использовалась реактивная система залпового огня "Град". На месте работают правоохранители и представители экстренных служб города.
Как сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в ходе второй волны обстрела по Ясиноватой украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО.
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Вчера, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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