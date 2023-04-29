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Украинские войска обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868773655.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан
Украинские войска за 1 час 30 минут обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан, выпущено девять снарядов калибром 152 мм и пять снарядов "натовского"... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T21:08
2023-04-29T21:08
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 30 минут обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан, выпущено девять снарядов калибром 152 мм и пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 19.10 - населенный пункт Бердычи - населенный пункт Васильевка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. При этом в 19.55 был обстрелян населенный пункт Красный Партизан, по которому выпустили три снаряда калибром 152 мм. В 20.40 обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка, украинскими войсками было выпущено пять "натовских" снарядов. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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5
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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ДНР
Последствия обстрела ДНР - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 30 минут обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан, выпущено девять снарядов калибром 152 мм и пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 19.10 - населенный пункт Бердычи - населенный пункт Васильевка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
При этом в 19.55 был обстрелян населенный пункт Красный Партизан, по которому выпустили три снаряда калибром 152 мм.
В 20.40 обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка, украинскими войсками было выпущено пять "натовских" снарядов.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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