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Украинские войска обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан

Украинские войска обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан

Украинские войска за 1 час 30 минут обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан, выпущено девять снарядов калибром 152 мм и пять снарядов "натовского"... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T21:08

2023-04-29T21:08

2023-04-29T21:08

специальная военная операция на украине

донецк

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донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 30 минут обстреляли Донецк, Васильевку и Красный Партизан, выпущено девять снарядов калибром 152 мм и пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 19.10 - населенный пункт Бердычи - населенный пункт Васильевка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. При этом в 19.55 был обстрелян населенный пункт Красный Партизан, по которому выпустили три снаряда калибром 152 мм. В 20.40 обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка, украинскими войсками было выпущено пять "натовских" снарядов. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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донецкая народная республика

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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия