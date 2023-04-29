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В США предупредили Киев о последствиях попытки удара по Москве - РИА Новости, 29.04.2023
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03:50 29.04.2023 (обновлено: 09:15 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/napadenie-1868644405.html
В США предупредили Киев о последствиях попытки удара по Москве
В США предупредили Киев о последствиях попытки удара по Москве - РИА Новости, 29.04.2023
В США предупредили Киев о последствиях попытки удара по Москве
В случае удара по Москве Киеву грозило бы разрушение, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T03:50
2023-04-29T09:15
в мире
москва
ирак
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы сша
скотт риттер
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В случае удара по Москве Киеву грозило бы разрушение, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.Во время беседы Гарднер спросил бывшего разведчика, каковы были бы последствия удара Киева по Москве.Он добавил, что в таком случае украинский лидер Владимир Зеленский погиб бы в течение пары недель.Риттер во время разговора также упомянул бомбардировки Ирака американскими войсками. По его словам, Вооруженные силы США наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. С Киевом, заключил разведчик, случилось бы то же самое.Ранее газета Washington Post со ссылкой на документы из утечки данных Пентагона сообщила о том, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала специальной военной операции.
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в мире, москва, ирак, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы сша, скотт риттер
В мире, Москва, Ирак, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Скотт Риттер
В США предупредили Киев о последствиях попытки удара по Москве

Экс-разведчик ВС США Риттер: при нападении Киева на Москву всех украинцев ждала бы смерть

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф на боевых позициях по охране воздушного пространства - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В случае удара по Москве Киеву грозило бы разрушение, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Во время беседы Гарднер спросил бывшего разведчика, каковы были бы последствия удара Киева по Москве.
«
"США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете", — заявил Риттер.
Он добавил, что в таком случае украинский лидер Владимир Зеленский погиб бы в течение пары недель.
Риттер во время разговора также упомянул бомбардировки Ирака американскими войсками. По его словам, Вооруженные силы США наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. С Киевом, заключил разведчик, случилось бы то же самое.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на документы из утечки данных Пентагона сообщила о том, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала специальной военной операции.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Американский разведчик раскрыл, как США уйдут с Украины
Вчера, 02:15
 
В миреМоскваИракВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы СШАСкотт Риттер
 
 
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