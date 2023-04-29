В США предупредили Киев о последствиях попытки удара по Москве
Экс-разведчик ВС США Риттер: при нападении Киева на Москву всех украинцев ждала бы смерть
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В случае удара по Москве Киеву грозило бы разрушение, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Во время беседы Гарднер спросил бывшего разведчика, каковы были бы последствия удара Киева по Москве.
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"США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете", — заявил Риттер.
Он добавил, что в таком случае украинский лидер Владимир Зеленский погиб бы в течение пары недель.
Риттер во время разговора также упомянул бомбардировки Ирака американскими войсками. По его словам, Вооруженные силы США наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. С Киевом, заключил разведчик, случилось бы то же самое.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на документы из утечки данных Пентагона сообщила о том, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала специальной военной операции.