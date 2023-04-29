https://ria.ru/20230429/napadenie-1868644405.html

В США предупредили Киев о последствиях попытки удара по Москве

В США предупредили Киев о последствиях попытки удара по Москве - РИА Новости, 29.04.2023

В США предупредили Киев о последствиях попытки удара по Москве

В случае удара по Москве Киеву грозило бы разрушение, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T03:50

2023-04-29T03:50

2023-04-29T09:15

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вооруженные силы сша

скотт риттер

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В случае удара по Москве Киеву грозило бы разрушение, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.Во время беседы Гарднер спросил бывшего разведчика, каковы были бы последствия удара Киева по Москве.Он добавил, что в таком случае украинский лидер Владимир Зеленский погиб бы в течение пары недель.Риттер во время разговора также упомянул бомбардировки Ирака американскими войсками. По его словам, Вооруженные силы США наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. С Киевом, заключил разведчик, случилось бы то же самое.Ранее газета Washington Post со ссылкой на документы из утечки данных Пентагона сообщила о том, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала специальной военной операции.

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в мире, москва, ирак, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы сша, скотт риттер