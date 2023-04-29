https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868691360.html
В Германии готовят украинских солдат к контрнаступлению, пишут СМИ
В Германии готовят украинских солдат к контрнаступлению, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2023
В Германии готовят украинских солдат к контрнаступлению, пишут СМИ
В преддверии планируемого Киевом контрнаступления немецкие инструкторы обучают украинских военнослужащих вести бой в условиях населенных пунктов, обучение... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:07
2023-04-29T13:07
2023-04-29T13:07
специальная военная операция на украине
германия
украина
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. В преддверии планируемого Киевом контрнаступления немецкие инструкторы обучают украинских военнослужащих вести бой в условиях населенных пунктов, обучение проходит на дюжине военных баз по всей Германии, сообщает издание Bild. В частности, украинских военнослужащих обучают бою в условиях населенных пунктах. Также на базах проходит обучение управлению танками Leopard 2 и самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000. В общей сложности на немецких базах на данный момент находятся свыше 1000 украинских военнослужащих, сообщает Bild. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868671677.html
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германия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Германии готовят украинских солдат к контрнаступлению, пишут СМИ
Bild: немецкие инструкторы учат украинских военных вести бой в условиях населенных пунктов