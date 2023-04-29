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В Германии готовят украинских солдат к контрнаступлению, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868691360.html
В Германии готовят украинских солдат к контрнаступлению, пишут СМИ
В Германии готовят украинских солдат к контрнаступлению, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2023
В Германии готовят украинских солдат к контрнаступлению, пишут СМИ
В преддверии планируемого Киевом контрнаступления немецкие инструкторы обучают украинских военнослужащих вести бой в условиях населенных пунктов, обучение... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:07
2023-04-29T13:07
специальная военная операция на украине
германия
украина
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. В преддверии планируемого Киевом контрнаступления немецкие инструкторы обучают украинских военнослужащих вести бой в условиях населенных пунктов, обучение проходит на дюжине военных баз по всей Германии, сообщает издание Bild. В частности, украинских военнослужащих обучают бою в условиях населенных пунктах. Также на базах проходит обучение управлению танками Leopard 2 и самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000. В общей сложности на немецких базах на данный момент находятся свыше 1000 украинских военнослужащих, сообщает Bild. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868671677.html
https://ria.ru/20230429/vsu-1868641778.html
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германия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Германии готовят украинских солдат к контрнаступлению, пишут СМИ

Bild: немецкие инструкторы учат украинских военных вести бой в условиях населенных пунктов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. В преддверии планируемого Киевом контрнаступления немецкие инструкторы обучают украинских военнослужащих вести бой в условиях населенных пунктов, обучение проходит на дюжине военных баз по всей Германии, сообщает издание Bild.
«
"Украинские силы специального назначения готовятся к предстоящему наступлению на дюжине баз бундесвера", - пишет издание со ссылкой на собственные источники.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
В Крыму рассказали, какие сюрпризы ждут украинское контрнаступление
Вчера, 10:38
В частности, украинских военнослужащих обучают бою в условиях населенных пунктах. Также на базах проходит обучение управлению танками Leopard 2 и самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000.
В общей сложности на немецких базах на данный момент находятся свыше 1000 украинских военнослужащих, сообщает Bild.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Украинский военнослужащий на БТР - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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