https://ria.ru/20230429/kazanforum-1868693040.html

Медпункты на KazanForum будут работать по стандартам халяль

Медпункты на KazanForum будут работать по стандартам халяль - РИА Новости, 29.04.2023

Медпункты на KazanForum будут работать по стандартам халяль

Медицинская помощь для гостей и участников Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" будет оказываться в соответствии со... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T13:21

2023-04-29T13:21

2023-04-29T13:21

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

казань

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Медицинская помощь для гостей и участников Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" будет оказываться в соответствии со стандартами халяль, там будет организована работа мужских и женских бригад, сообщает пресс-служба форума.Медсопровождение на KazanForum будет как на площадках деловой и культурной программы, так и в местах проживания.Для оказания стационарной медицинской помощи выбраны ведущие медицинские учреждения Татарстана - Республиканская клиническая больница, Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора Агафонова и другие.Молельные комнаты оборудованы в каждом стационарном учреждении. Там проводится комплектование религиозной литературой и инвентарем. Готовность мест проживания участников, мест проведения форума, объектов питания проверяется сотрудниками Роспотребнадзора.По данным пресс-службы, участниками форума в Татарстане могут стать более 15 тысяч человек.Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

казань

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казань, республика татарстан (татарстан)