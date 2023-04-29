https://ria.ru/20230429/kazanforum-1868693040.html
Медпункты на KazanForum будут работать по стандартам халяль
Медпункты на KazanForum будут работать по стандартам халяль - РИА Новости, 29.04.2023
Медпункты на KazanForum будут работать по стандартам халяль
Медицинская помощь для гостей и участников Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" будет оказываться в соответствии со... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:21
2023-04-29T13:21
2023-04-29T13:21
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
казань
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Медицинская помощь для гостей и участников Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" будет оказываться в соответствии со стандартами халяль, там будет организована работа мужских и женских бригад, сообщает пресс-служба форума.Медсопровождение на KazanForum будет как на площадках деловой и культурной программы, так и в местах проживания.Для оказания стационарной медицинской помощи выбраны ведущие медицинские учреждения Татарстана - Республиканская клиническая больница, Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора Агафонова и другие.Молельные комнаты оборудованы в каждом стационарном учреждении. Там проводится комплектование религиозной литературой и инвентарем. Готовность мест проживания участников, мест проведения форума, объектов питания проверяется сотрудниками Роспотребнадзора.По данным пресс-службы, участниками форума в Татарстане могут стать более 15 тысяч человек.Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, республика татарстан (татарстан)
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Медицинская помощь для гостей и участников Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" будет оказываться в соответствии со стандартами халяль, там будет организована работа мужских и женских бригад, сообщает пресс-служба форума.
Медсопровождение на KazanForum будет как на площадках деловой и культурной программы, так и в местах проживания.
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"С учетом соблюдения требований халяль в каждом медпункте предусмотрена работа двух мобильных бригад – мужской и женской. Предусмотрена закупка униформы, соответствующей требованиям халяль. Назначен главный врач мероприятий форума – главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов. На каждом объекте определен главный врач и закреплена медицинская организация", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Республики Татарстан Марселя Миннуллина.
Для оказания стационарной медицинской помощи выбраны ведущие медицинские учреждения Татарстана - Республиканская клиническая больница, Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора Агафонова и другие.
Молельные комнаты оборудованы в каждом стационарном учреждении. Там проводится комплектование религиозной литературой и инвентарем. Готовность мест проживания участников, мест проведения форума, объектов питания проверяется сотрудниками Роспотребнадзора.
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"Разработаны порядок лабораторного исследования проб среды обитания участников гостей KazanForum, порядок лабораторной диагностики инфекционных болезней в период проведения форума. Начата подготовительная работа по организации ПЦР тестов участников и гостей форума", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, участниками форума в Татарстане могут стать более 15 тысяч человек.
Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.