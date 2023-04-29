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Крупнейший банк Украины столкнулся с масштабным сбоем в работе
Крупнейший банк Украины столкнулся с масштабным сбоем в работе - РИА Новости, 29.04.2023
Крупнейший банк Украины столкнулся с масштабным сбоем в работе
Масштабный сбой произошел в работе крупнейшего украинского "Приватбанка", снять наличные и расплатиться картой невозможно, сообщил телеканал "Киев". РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:35
2023-04-29T16:35
2023-04-29T16:35
технологии
приватбанк
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украина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Масштабный сбой произошел в работе крупнейшего украинского "Приватбанка", снять наличные и расплатиться картой невозможно, сообщил телеканал "Киев". По информации украинского издания "Суспильне" ("Общественное"), проблемы наблюдаются также с переводами средств. Позже пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга в комментарии изданию "Общественное" сообщил, что технической проблемы со стороны банка нет - предварительно, сбой произошел на стороне платежных систем, "много жалоб на Mastercard". При это он добавил, что терминалы других банков также работают с перебоями. По его словам, над устранением проблемы уже работают специалисты, однако по срокам решения данных нет.
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технологии, приватбанк, mastercard, inc., в мире, украина
Технологии, ПриватБанк, MasterCard, Inc., В мире, Украина
Крупнейший банк Украины столкнулся с масштабным сбоем в работе
На Украине масштабный сбой произошел в работе карт и банкоматов крупнейшего "Приватбанка"