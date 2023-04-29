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Житель Артемовска рассказал про огневые позиции ВСУ в гражданских объектах - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 29.04.2023 (обновлено: 04:48 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/artemovsk-1868645309.html
Житель Артемовска рассказал про огневые позиции ВСУ в гражданских объектах
Житель Артемовска рассказал про огневые позиции ВСУ в гражданских объектах - РИА Новости, 29.04.2023
Житель Артемовска рассказал про огневые позиции ВСУ в гражданских объектах
Украинские войска размещали в Артемовске артиллерийские и другие позиции не только в жилых домах, но и в образовательных и медицинских учреждениях, рассказал... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T04:33
2023-04-29T04:48
специальная военная операция на украине
артемовск
горловка
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинские войска размещали в Артемовске артиллерийские и другие позиции не только в жилых домах, но и в образовательных и медицинских учреждениях, рассказал РИА Новости эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин.По его словам, размещать гаубицы и минометы на объектах гражданской инфраструктуры, а также применять ракетное вооружение из жилых домов ВСУ начали еще с лета прошлого года."Девятиэтажка, восьмой этаж — оттуда стреляли или ПТУРом (противотанковая управляемая ракета),.. звук оттуда уходил сильный. Рядом с этой девятиэтажкой находится "иняз" (институт иностранных языков, вывезенный в Артемовск из Горловки в 2014 году. — Прим. ред.), под ним находился бункер… и там находились они (позиции ВСУ - ред). Напротив "иняза" — стоматологический кабинет, они тоже находились там. Здание, где (швейная. — Прим. ред.) фабрика "8-го марта", — изнутри стреляли тоже с миномета или с гаубицы", — сказал собеседник агентства.Сам он вместе с родителями переселился в подвал с июня 2022 года, а в апреле их эвакуировали из зоны боев в Артемовске российские бойцы.Несмотря на то, что Чекалин считает себя украинцем, воевать с Россией он отказался."Воевать за кого? Я украинец, я родился на Украине, я украинец до мозга костей. Почему я должен брать автомат в руки и идти воевать против своих же друзей, знакомых, близких?" — задался вопросом собеседник агентства.Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в городе находятся в оперативном окружении. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что у "противника все равно есть возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868484904.html
артемовск
горловка
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артемовск, горловка, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Горловка, Россия, Вооруженные силы Украины
Житель Артемовска рассказал про огневые позиции ВСУ в гражданских объектах

Житель Артемовска: ВСУ размещают огневые позиции ВСУ в зданиях вуза и зубной клиники

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Бахмутского медицицинского колледжа, где располагаются позиции ВСУ в западной части Артемовска
Здание Бахмутского медицицинского колледжа, где располагаются позиции ВСУ в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Бахмутского медицицинского колледжа, где располагаются позиции ВСУ в западной части Артемовска. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинские войска размещали в Артемовске артиллерийские и другие позиции не только в жилых домах, но и в образовательных и медицинских учреждениях, рассказал РИА Новости эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин.
По его словам, размещать гаубицы и минометы на объектах гражданской инфраструктуры, а также применять ракетное вооружение из жилых домов ВСУ начали еще с лета прошлого года.
"Девятиэтажка, восьмой этаж — оттуда стреляли или ПТУРом (противотанковая управляемая ракета),.. звук оттуда уходил сильный. Рядом с этой девятиэтажкой находится "иняз" (институт иностранных языков, вывезенный в Артемовск из Горловки в 2014 году. — Прим. ред.), под ним находился бункер… и там находились они (позиции ВСУ - ред). Напротив "иняза" — стоматологический кабинет, они тоже находились там. Здание, где (швейная. — Прим. ред.) фабрика "8-го марта", — изнутри стреляли тоже с миномета или с гаубицы", — сказал собеседник агентства.
Сам он вместе с родителями переселился в подвал с июня 2022 года, а в апреле их эвакуировали из зоны боев в Артемовске российские бойцы.
Несмотря на то, что Чекалин считает себя украинцем, воевать с Россией он отказался.
"Воевать за кого? Я украинец, я родился на Украине, я украинец до мозга костей. Почему я должен брать автомат в руки и идти воевать против своих же друзей, знакомых, близких?" — задался вопросом собеседник агентства.
Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в городе находятся в оперативном окружении. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что у "противника все равно есть возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".
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28 апреля, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскГорловкаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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