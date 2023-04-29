https://ria.ru/20230429/artemovsk-1868645309.html

Житель Артемовска рассказал про огневые позиции ВСУ в гражданских объектах

Житель Артемовска рассказал про огневые позиции ВСУ в гражданских объектах - РИА Новости, 29.04.2023

Житель Артемовска рассказал про огневые позиции ВСУ в гражданских объектах

Украинские войска размещали в Артемовске артиллерийские и другие позиции не только в жилых домах, но и в образовательных и медицинских учреждениях, рассказал... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T04:33

2023-04-29T04:33

2023-04-29T04:48

специальная военная операция на украине

артемовск

горловка

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинские войска размещали в Артемовске артиллерийские и другие позиции не только в жилых домах, но и в образовательных и медицинских учреждениях, рассказал РИА Новости эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин.По его словам, размещать гаубицы и минометы на объектах гражданской инфраструктуры, а также применять ракетное вооружение из жилых домов ВСУ начали еще с лета прошлого года."Девятиэтажка, восьмой этаж — оттуда стреляли или ПТУРом (противотанковая управляемая ракета),.. звук оттуда уходил сильный. Рядом с этой девятиэтажкой находится "иняз" (институт иностранных языков, вывезенный в Артемовск из Горловки в 2014 году. — Прим. ред.), под ним находился бункер… и там находились они (позиции ВСУ - ред). Напротив "иняза" — стоматологический кабинет, они тоже находились там. Здание, где (швейная. — Прим. ред.) фабрика "8-го марта", — изнутри стреляли тоже с миномета или с гаубицы", — сказал собеседник агентства.Сам он вместе с родителями переселился в подвал с июня 2022 года, а в апреле их эвакуировали из зоны боев в Артемовске российские бойцы.Несмотря на то, что Чекалин считает себя украинцем, воевать с Россией он отказался."Воевать за кого? Я украинец, я родился на Украине, я украинец до мозга костей. Почему я должен брать автомат в руки и идти воевать против своих же друзей, знакомых, близких?" — задался вопросом собеседник агентства.Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в городе находятся в оперативном окружении. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что у "противника все равно есть возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".

https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868484904.html

артемовск

горловка

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артемовск, горловка, россия, вооруженные силы украины