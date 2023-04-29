Житель Артемовска рассказал про огневые позиции ВСУ в гражданских объектах
Житель Артемовска: ВСУ размещают огневые позиции ВСУ в зданиях вуза и зубной клиники
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Бахмутского медицицинского колледжа, где располагаются позиции ВСУ в западной части Артемовска
Здание Бахмутского медицицинского колледжа, где располагаются позиции ВСУ в западной части Артемовска. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинские войска размещали в Артемовске артиллерийские и другие позиции не только в жилых домах, но и в образовательных и медицинских учреждениях, рассказал РИА Новости эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин.
По его словам, размещать гаубицы и минометы на объектах гражданской инфраструктуры, а также применять ракетное вооружение из жилых домов ВСУ начали еще с лета прошлого года.
"Девятиэтажка, восьмой этаж — оттуда стреляли или ПТУРом (противотанковая управляемая ракета),.. звук оттуда уходил сильный. Рядом с этой девятиэтажкой находится "иняз" (институт иностранных языков, вывезенный в Артемовск из Горловки в 2014 году. — Прим. ред.), под ним находился бункер… и там находились они (позиции ВСУ - ред). Напротив "иняза" — стоматологический кабинет, они тоже находились там. Здание, где (швейная. — Прим. ред.) фабрика "8-го марта", — изнутри стреляли тоже с миномета или с гаубицы", — сказал собеседник агентства.
Сам он вместе с родителями переселился в подвал с июня 2022 года, а в апреле их эвакуировали из зоны боев в Артемовске российские бойцы.
Несмотря на то, что Чекалин считает себя украинцем, воевать с Россией он отказался.
"Воевать за кого? Я украинец, я родился на Украине, я украинец до мозга костей. Почему я должен брать автомат в руки и идти воевать против своих же друзей, знакомых, близких?" — задался вопросом собеседник агентства.
Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в городе находятся в оперативном окружении. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что у "противника все равно есть возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".