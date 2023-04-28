https://ria.ru/20230428/zerno-1868588075.html

Словакия и Украина договорились о коммуникации по зерновому вопросу

Словакия и Украина договорились о коммуникации по зерновому вопросу - РИА Новости, 28.04.2023

Словакия и Украина договорились о коммуникации по зерновому вопросу

Словакия и Украина договорились о более тесной коммуникации по ситуации с украинским зерном в целях защиты интересов обоих государств, сообщила в пятницу... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:01

2023-04-28T19:01

2023-04-28T19:01

словакия

украина

чехия

владимир зеленский

зузана чапутова

евросоюз

в мире

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БРАТИСЛАВА, 28 апр - РИА Новости. Словакия и Украина договорились о более тесной коммуникации по ситуации с украинским зерном в целях защиты интересов обоих государств, сообщила в пятницу словацкий лидер Зузана Чапутова. "Мы обсуждали эту тему (с зерном - ред.) с президентом Зеленским, мы договорились о необходимости более тесной коммуникации между нашими правительствами, между главами наших правительств для того, чтобы были защищены интересы обеих стран", - сказала Чапутова в ходе совместного заявления президентов Словакии, Чехии и Украины. Она напомнила, что Словакия не запрещала транзит зерна с Украины через свою территорию, а поводом для тех ограничений, которые были введены, стали проблемы с качеством или фитосанитарными стандартами ввезенного зерна. Ранее глава словацкого министерства сельского хозяйства Самуэл Влчан сообщал, что убытки аграриев Словакии из-за ситуации с украинскими сельскохозяйственными товарами, которые оседали на европейском рынке, составили около 200 миллионов евро. В середине апреля Словакия ввела запрет на импорт отдельных продуктов с Украины. Словацкое министерство сельского хозяйства сообщало, что срок действия запрета не определен и будет зависеть от ситуации. Ведомство также уточняло список из 30 позиций, запрещенных к ввозу с Украины, среди них пшеница, рожь, ячмень, соевые бобы, несколько видов семян, обработанные фрукты, овощные продукты. Минсельхоз также информировал, что на партии сельскохозяйственных продуктов, следующих транзитом с Украины через территорию Словакии, будут ставиться пломбы. Министерство сельского хозяйства Словакии сообщало, что в одной из партий украинского зерна был обнаружен пестицид, который может негативно повлиять на здоровье людей. Речь в частности шла о партии в 1,5 тысячи тонн пшеницы. После этого Словакия ввела строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося украинского зерна и муки из него. Минсельхоз также заявил, что будут взяты пробы со всех партий зерна и муки, которые были ввезены в Словакию с Украины. Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Хегер отмечал, что необходимо принять меры для того, чтобы пшеница с Украины не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html

https://ria.ru/20230424/nalogi-1867213043.html

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868494639.html

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украина

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словакия, украина, чехия, владимир зеленский, зузана чапутова, евросоюз, в мире