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РБК: правительство решило взяться за серые зарплаты - РИА Новости, 28.04.2023
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11:15 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/zarplata-1868384900.html
РБК: правительство решило взяться за серые зарплаты
РБК: правительство решило взяться за серые зарплаты - РИА Новости, 28.04.2023
РБК: правительство решило взяться за серые зарплаты
Правительство обсудило меры по сокращению числа россиян, получающих зарплату "в конвертах", пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:15
2023-04-28T11:15
экономика
жкх
россия
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство обсудило меры по сокращению числа россиян, получающих зарплату "в конвертах", пишет РБК со ссылкой на источники."Для выполнения этой цели на федеральном уровне будут проводиться проверки организаций, подозреваемых в теневой деятельности, на региональном — будут определяться направления с наибольшим риском теневой занятости и устанавливаться ежегодные целевые показатели ее снижения. Помимо этого, рассматривается возможность поддержки компаний, выдающих своим сотрудникам "белую" зарплату", - сообщает издание.В то же время исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин пояснил РБК, что бизнес всегда стремится функционировать в "серой зоне", и выйти на "белую" зарплату для сотрудников предприятиям тяжело, так как в процессе "выхода из тени" компаниям начисляют старые долги.Согласно данным Росстата, с которыми ознакомился РБК, "скрытый" фонд оплаты труда в России в 2022 году составил 19,5% от общего объема оплаты труда наемных работников. Это минимальный уровень с 1990-х годов.
https://ria.ru/20230426/zarplata-1867764398.html
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экономика, жкх, россия, рбк (медиагруппа), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, ЖКХ, Россия, РБК (медиагруппа), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
РБК: правительство решило взяться за серые зарплаты

РБК: правительство обсудило меры по снижению уровня теневой занятости в России

© iStock.com / PROMT8Девушка считает деньги с помощью калькулятора
Девушка считает деньги с помощью калькулятора - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает деньги с помощью калькулятора. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство обсудило меры по сокращению числа россиян, получающих зарплату "в конвертах", пишет РБК со ссылкой на источники.
"Для выполнения этой цели на федеральном уровне будут проводиться проверки организаций, подозреваемых в теневой деятельности, на региональном — будут определяться направления с наибольшим риском теневой занятости и устанавливаться ежегодные целевые показатели ее снижения. Помимо этого, рассматривается возможность поддержки компаний, выдающих своим сотрудникам "белую" зарплату", - сообщает издание.
В то же время исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин пояснил РБК, что бизнес всегда стремится функционировать в "серой зоне", и выйти на "белую" зарплату для сотрудников предприятиям тяжело, так как в процессе "выхода из тени" компаниям начисляют старые долги.
Согласно данным Росстата, с которыми ознакомился РБК, "скрытый" фонд оплаты труда в России в 2022 году составил 19,5% от общего объема оплаты труда наемных работников. Это минимальный уровень с 1990-х годов.
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ЭкономикаЖКХРоссияРБК (медиагруппа)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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