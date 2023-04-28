https://ria.ru/20230428/zarplata-1868384900.html

РБК: правительство решило взяться за серые зарплаты

РБК: правительство решило взяться за серые зарплаты - РИА Новости, 28.04.2023

РБК: правительство решило взяться за серые зарплаты

Правительство обсудило меры по сокращению числа россиян, получающих зарплату "в конвертах", пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:15

2023-04-28T11:15

2023-04-28T11:15

экономика

жкх

россия

рбк (медиагруппа)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство обсудило меры по сокращению числа россиян, получающих зарплату "в конвертах", пишет РБК со ссылкой на источники."Для выполнения этой цели на федеральном уровне будут проводиться проверки организаций, подозреваемых в теневой деятельности, на региональном — будут определяться направления с наибольшим риском теневой занятости и устанавливаться ежегодные целевые показатели ее снижения. Помимо этого, рассматривается возможность поддержки компаний, выдающих своим сотрудникам "белую" зарплату", - сообщает издание.В то же время исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин пояснил РБК, что бизнес всегда стремится функционировать в "серой зоне", и выйти на "белую" зарплату для сотрудников предприятиям тяжело, так как в процессе "выхода из тени" компаниям начисляют старые долги.Согласно данным Росстата, с которыми ознакомился РБК, "скрытый" фонд оплаты труда в России в 2022 году составил 19,5% от общего объема оплаты труда наемных работников. Это минимальный уровень с 1990-х годов.

https://ria.ru/20230426/zarplata-1867764398.html

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экономика, жкх, россия, рбк (медиагруппа), федеральная служба государственной статистики (росстат)