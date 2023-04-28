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Выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно - РИА Новости, 28.04.2023
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17:50 28.04.2023
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Выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно
Выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно - РИА Новости, 28.04.2023
Выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно
Выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно, все ковидные ограничения сняты, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:50
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общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно, все ковидные ограничения сняты, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "С учетом того, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме. Поэтому хочу пожелать всем выпускникам хорошо подготовиться к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену. Главное – не волноваться, и все получится!" - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства.
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно

Кравцов: выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно, все ограничения сняты

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПоследний звонок в средней школе № 376 Московского района в Санкт-Петербурге
Последний звонок в средней школе № 376 Московского района в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Последний звонок в средней школе № 376 Московского района в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно, все ковидные ограничения сняты, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"С учетом того, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме. Поэтому хочу пожелать всем выпускникам хорошо подготовиться к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену. Главное – не волноваться, и все получится!" - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Петербурге назвали дату проведения праздника "Алые паруса"
13 апреля, 20:31
 
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
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