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Выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно

Выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно - РИА Новости, 28.04.2023

Выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно

Выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно, все ковидные ограничения сняты, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:50

2023-04-28T17:50

2023-04-28T17:50

общество

россия

сергей кравцов

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Выпускные и последние звонки в 2023 году пройдут очно, все ковидные ограничения сняты, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "С учетом того, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме. Поэтому хочу пожелать всем выпускникам хорошо подготовиться к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену. Главное – не волноваться, и все получится!" - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства.

https://ria.ru/20230413/parusa-1865176813.html

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общество, россия, сергей кравцов