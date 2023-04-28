https://ria.ru/20230428/trevoga-1868317618.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.04.2023
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми областях на севере, востоке, юге и центре Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T03:10
2023-04-28T03:10
2023-04-28T03:18
украина
киев
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях на севере, востоке, юге и центре Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html
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украина, киев, донецкая народная республика, одесская область, вооруженные силы рф
Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы РФ
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины