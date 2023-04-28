Появились первые кадры нового сезона "Короны" с Уильямом и Кейт

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Появились первые кадры шестого сезона "Короны" с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Снимки Netflix опубликовал на своей странице в соцсети.Роли исполнили Эд Маквей и Мег Беллами. На одном фото показано, как персонажи гуляют, держась за руки. На двух других — крупные планы с актерами. Сериал "Корона" посвящен царствованию Елизаветы II. Проект стартовал в 2016 году. В 2022 вышел пятый сезон. Вокруг него разгорелся скандал. Еще до премьеры шоу в Сети призывали бойкотировать его и обвиняли в клевете. Причина — сообщения о сцене, в которой принц Чарльз якобы хотел устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором против королевы. Раскритиковала эпизод и британская актриса Джуди Денч. По ее мнению, создатели шоу будто бы стирают грань между исторической достоверностью и сенсацией. Когда именно выйдет шестой сезон "Короны", пока не объявлялось. Netflix обещает, что новые эпизоды появятся уже в этом году.
Роли исполнили Эд Маквей и Мег Беллами. На одном фото показано, как персонажи гуляют, держась за руки. На двух других — крупные планы с актерами.
Сериал "Корона" посвящен царствованию Елизаветы II. Проект стартовал в 2016 году. В 2022 вышел пятый сезон. Вокруг него разгорелся скандал. Еще до премьеры шоу в Сети призывали бойкотировать его и обвиняли в клевете. Причина — сообщения о сцене, в которой принц Чарльз якобы хотел устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором против королевы.
Раскритиковала эпизод и британская актриса Джуди Денч. По ее мнению, создатели шоу будто бы стирают грань между исторической достоверностью и сенсацией.
Когда именно выйдет шестой сезон "Короны", пока не объявлялось. Netflix обещает, что новые эпизоды появятся уже в этом году.
"Финист. Первый богатырь": первые фото со съемок фильма
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