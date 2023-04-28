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Появились первые кадры нового сезона "Короны" с Уильямом и Кейт - РИА Новости, 28.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:26 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/serial-1868386202.html
Появились первые кадры нового сезона "Короны" с Уильямом и Кейт
Появились первые кадры нового сезона "Короны" с Уильямом и Кейт - РИА Новости, 28.04.2023
Появились первые кадры нового сезона "Короны" с Уильямом и Кейт
Появились первые кадры шестого сезона "Короны" с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Снимки Netflix опубликовал на своей странице в соцсети. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:26
2023-04-28T12:26
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Появились первые кадры шестого сезона "Короны" с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Снимки Netflix опубликовал на своей странице в соцсети.Роли исполнили Эд Маквей и Мег Беллами. На одном фото показано, как персонажи гуляют, держась за руки. На двух других — крупные планы с актерами. Сериал "Корона" посвящен царствованию Елизаветы II. Проект стартовал в 2016 году. В 2022 вышел пятый сезон. Вокруг него разгорелся скандал. Еще до премьеры шоу в Сети призывали бойкотировать его и обвиняли в клевете. Причина — сообщения о сцене, в которой принц Чарльз якобы хотел устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором против королевы. Раскритиковала эпизод и британская актриса Джуди Денч. По ее мнению, создатели шоу будто бы стирают грань между исторической достоверностью и сенсацией. Когда именно выйдет шестой сезон "Короны", пока не объявлялось. Netflix обещает, что новые эпизоды появятся уже в этом году.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Netflix
Появились первые кадры нового сезона "Короны" с Уильямом и Кейт

Появились первые кадры финального сезона "Короны" с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

© Фото : Netflix/TwitterКадр с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из сериала "Корона"
Кадр с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Netflix/Twitter
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Появились первые кадры шестого сезона "Короны" с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Снимки Netflix опубликовал на своей странице в соцсети.
© Netflix/TwitterКадр с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из сериала "Корона"
Кадр с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из сериала Корона
Кадр с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из сериала "Корона"
© Netflix/Twitter
1 из 2
© Netflix/TwitterКадр с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из сериала "Корона"
Кадр с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из сериала Корона
Кадр с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из сериала "Корона"
© Netflix/Twitter
2 из 2
Кадр с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из сериала "Корона"
© Netflix/Twitter
1 из 2
Кадр с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из сериала "Корона"
© Netflix/Twitter
2 из 2
Роли исполнили Эд Маквей и Мег Беллами. На одном фото показано, как персонажи гуляют, держась за руки. На двух других — крупные планы с актерами.
Сериал "Корона" посвящен царствованию Елизаветы II. Проект стартовал в 2016 году. В 2022 вышел пятый сезон. Вокруг него разгорелся скандал. Еще до премьеры шоу в Сети призывали бойкотировать его и обвиняли в клевете. Причина — сообщения о сцене, в которой принц Чарльз якобы хотел устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором против королевы.
Раскритиковала эпизод и британская актриса Джуди Денч. По ее мнению, создатели шоу будто бы стирают грань между исторической достоверностью и сенсацией.
Когда именно выйдет шестой сезон "Короны", пока не объявлялось. Netflix обещает, что новые эпизоды появятся уже в этом году.
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