https://ria.ru/20230428/serial-1868386202.html

Появились первые кадры нового сезона "Короны" с Уильямом и Кейт

Появились первые кадры нового сезона "Короны" с Уильямом и Кейт - РИА Новости, 28.04.2023

Появились первые кадры нового сезона "Короны" с Уильямом и Кейт

Появились первые кадры шестого сезона "Короны" с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Снимки Netflix опубликовал на своей странице в соцсети. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:26

2023-04-28T12:26

2023-04-28T12:26

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Появились первые кадры шестого сезона "Короны" с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Снимки Netflix опубликовал на своей странице в соцсети.Роли исполнили Эд Маквей и Мег Беллами. На одном фото показано, как персонажи гуляют, держась за руки. На двух других — крупные планы с актерами. Сериал "Корона" посвящен царствованию Елизаветы II. Проект стартовал в 2016 году. В 2022 вышел пятый сезон. Вокруг него разгорелся скандал. Еще до премьеры шоу в Сети призывали бойкотировать его и обвиняли в клевете. Причина — сообщения о сцене, в которой принц Чарльз якобы хотел устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором против королевы. Раскритиковала эпизод и британская актриса Джуди Денч. По ее мнению, создатели шоу будто бы стирают грань между исторической достоверностью и сенсацией. Когда именно выйдет шестой сезон "Короны", пока не объявлялось. Netflix обещает, что новые эпизоды появятся уже в этом году.

https://ria.ru/20230426/kino-1867958749.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix