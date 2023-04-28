https://ria.ru/20230428/selkhozproduktsiya-1868593994.html

Зеленский призвал ЕС решить проблему с запретом на ввоз продукции с Украины

Зеленский призвал ЕС решить проблему с запретом на ввоз продукции с Украины - РИА Новости, 28.04.2023

Зеленский призвал ЕС решить проблему с запретом на ввоз продукции с Украины

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в ряд европейских стран, призвал... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:20

2023-04-28T19:20

2023-04-28T19:20

украина

владимир зеленский

шарль мишель

евросоюз

евросовет

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венгрия

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в ряд европейских стран, призвал "решить ситуацию". Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230427/embargo-1868301463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, владимир зеленский, шарль мишель, евросоюз, евросовет, польша, венгрия, в мире, продовольствие