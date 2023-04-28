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Зеленский призвал ЕС решить проблему с запретом на ввоз продукции с Украины - РИА Новости, 28.04.2023
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19:20 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/selkhozproduktsiya-1868593994.html
Зеленский призвал ЕС решить проблему с запретом на ввоз продукции с Украины
Зеленский призвал ЕС решить проблему с запретом на ввоз продукции с Украины - РИА Новости, 28.04.2023
Зеленский призвал ЕС решить проблему с запретом на ввоз продукции с Украины
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в ряд европейских стран, призвал... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:20
2023-04-28T19:20
украина
владимир зеленский
шарль мишель
евросоюз
евросовет
польша
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в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в ряд европейских стран, призвал "решить ситуацию". Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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украина, владимир зеленский, шарль мишель, евросоюз, евросовет, польша, венгрия, в мире, продовольствие
Украина, Владимир Зеленский, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, Польша, Венгрия, В мире, Продовольствие
Зеленский призвал ЕС решить проблему с запретом на ввоз продукции с Украины

Зеленский призвал ЕС вмешаться в ситуацию с запретом на ввоз сельхозпродукции с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в ряд европейских стран, призвал "решить ситуацию".
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"Обсудили запрет отдельными соседними государствами ввоза агропродукции. Выразил глубокую озабоченность такими решениями и подчеркнул, что эти шаги являются грубым нарушением соглашения об ассоциации и установочных договоров ЕС. Призвал к решению ситуации с учетом законодательства ЕС, соглашения об ассоциации и интересов всех сторон", - написал Зеленский в Twitter.
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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УкраинаВладимир ЗеленскийШарль МишельЕвросоюзЕвросоветПольшаВенгрияВ миреПродовольствие
 
 
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