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В Иране назвали ситуацию с ядерной сделкой просчетом США - РИА Новости, 28.04.2023
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09:40 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/sdelka-1868344422.html
В Иране назвали ситуацию с ядерной сделкой просчетом США
В Иране назвали ситуацию с ядерной сделкой просчетом США - РИА Новости, 28.04.2023
В Иране назвали ситуацию с ядерной сделкой просчетом США
Нынешний статус Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) - это результат политики и просчетов США, но шанс решить... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:40
2023-04-28T09:40
в мире
иран
сша
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Нынешний статус Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) - это результат политики и просчетов США, но шанс решить последние вопросы есть, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ирана при ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Мохсен Назири Асл."Нынешний статус СВПД - это результат политики и просчетов США. Наш прошлый опыт научил нас участвовать в новом раунде переговоров с большей осторожностью и деликатностью. Те немногие вопросы, которые остались после последнего раунда переговоров, могут быть решены", - сказал постпред Ирана.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не возобновить сейчас ядерную сделку с Ираном было бы ошибкой. При этом, по словам главы МИД РФ, сейчас ни от России, Китая или Ирана зависит возобновление ядерной сделки. Как отмечал министр, "те, кто ее разрушил, должны вернуть ее к жизни". Лавров также отмечал, что попытки подвесить новые требования, которых не существовало в изначальном тексте СВПД, затрудняют процессВ 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе - пауза.
https://ria.ru/20230427/iran-1868187424.html
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в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
В Иране назвали ситуацию с ядерной сделкой просчетом США

Постпред Ирана в Вене заявил, что ситуация с ядерной сделкой является просчетом США

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Нынешний статус Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) - это результат политики и просчетов США, но шанс решить последние вопросы есть, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ирана при ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Мохсен Назири Асл.
"Нынешний статус СВПД - это результат политики и просчетов США. Наш прошлый опыт научил нас участвовать в новом раунде переговоров с большей осторожностью и деликатностью. Те немногие вопросы, которые остались после последнего раунда переговоров, могут быть решены", - сказал постпред Ирана.
Суда в Оманском заливе - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе
Вчера, 16:24
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не возобновить сейчас ядерную сделку с Ираном было бы ошибкой. При этом, по словам главы МИД РФ, сейчас ни от России, Китая или Ирана зависит возобновление ядерной сделки. Как отмечал министр, "те, кто ее разрушил, должны вернуть ее к жизни". Лавров также отмечал, что попытки подвесить новые требования, которых не существовало в изначальном тексте СВПД, затрудняют процесс
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе - пауза.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Не возобновить ядерную сделку с Ираном сейчас будет ошибкой, заявил Лавров
25 апреля, 21:58
 
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