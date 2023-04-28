https://ria.ru/20230428/rotatsiya-1868321417.html

Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.04.2023

Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие сорвали ротацию украинских войск у четырех населенных пунктов в ДНР, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T05:07

2023-04-28T05:07

2023-04-28T05:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дружковка

авдеевка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали ротацию украинских войск у четырех населенных пунктов в ДНР, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."Подразделениями специального назначения южной группировки войск при артиллерийской поддержке сорвана ротация подразделений противника на передовых позициях в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка. В результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих", — отметил Астафьев.Он добавил, что на Соледаро-Бахмутском направлении ракетное подразделение южной группировки войск нанесло удар по пункту временной дислокации 60-й отдельной механизированной бригады украинских военных в районе населенного пункта Дружковка.Артиллерийские подразделения Южного военного округа, в свою очередь, выполнили огневые налеты по пунктам временной дислокации 24-й и 110-й отдельных механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск и Нетайлово, подчеркнул Астафьев.Кроме того, по его словам, в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы в районе Часова Яра уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1, а в районе Марьинки два артиллерийских орудия противника: гаубицы Д-20 и Д-30.Кроме того артиллерия крупного калибра поразила в районе Авдеевки пункт временной дислокации противника, а также ударила по колонне военной техники ВСУ в районе Курахово, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230428/trevoga-1868320220.html

донецкая народная республика

дружковка

авдеевка

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донецкая народная республика, дружковка, авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины