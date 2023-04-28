https://ria.ru/20230428/rets-1868415131.html

Прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках завершится 7 мая

Прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках завершится 7 мая - РИА Новости, 28.04.2023

Прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках завершится 7 мая

Прием заявок на компенсацию части затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках закончился 7 мая, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:22

2023-04-28T12:22

2023-04-28T12:22

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию части затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках закончился 7 мая, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Прием заявок от российских экспортёров на получение компенсации части затрат на участие в зарубежных международных выставочно-ярмарочных мероприятия закроется 7 мая, в 23.59 (по мск)", - говорится в сообщении. Подать онлайн-заявку можно на цифровой платформе "Мой экспорт".Экспортеры могут получить господдержку на участие в любых международных выставках, прошедших за рубежом в 2022-2023 годы. Предпринимателям возместят часть затрат на оплату аренды выставочной площади и регистрационного сбора за участие. Так, малые и средние предприятия могут компенсировать до 700 тысяч рублей, а крупные компании — до 2 миллионов рублей.Поддержка экспортерам предоставляется по результатам конкурсного отбора заявок. Компенсацию части затрат на участие в зарубежных выставках или ярмарках можно получить до трёх раз в течение одного календарного года, но только по трем разным мероприятиям.Одно из основных условий для получения поддержки — объем стоимости экспортных контрактов, заключенных с даты начала мероприятия до даты подачи заявки, должен превышать сумму запрашиваемой поддержки не менее чем в девять раз.Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на сайте РЭЦ, а также на цифровой платформе "Мой экспорт". Посмотреть запись вебинара о том, как подавать заявку через платформу "Мой экспорт", можно также на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230426/programma-1867915589.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц)