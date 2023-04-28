https://ria.ru/20230428/pozhar-1868327961.html

В подмосковном Высоковске локализовали пожар

В подмосковном Высоковске локализовали пожар - РИА Новости, 28.04.2023

В подмосковном Высоковске локализовали пожар

Пожар в здании бывшей швейной фабрики в подмосковном Высоковске (городской округ Клин) локализовали в 7.10 утра на площади 3,2 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T07:35

2023-04-28T07:35

2023-04-28T07:35

происшествия

клин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851760449_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_3edf5a085ae16e4af0c5908702db20a0.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пожар в здании бывшей швейной фабрики в подмосковном Высоковске (городской округ Клин) локализовали в 7.10 утра на площади 3,2 тысячи квадратных метров, информирует пресс-служба регионального главка МЧС. Ранее сообщалось, что в городе Высоковске на улице Советская загорелось здание бывшей швейной фабрики, дом 47А. Распространению огня способствовали конструктивные особенности здания. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 58 спасателей и 21 единица техники. "В 7.10 локализация на 3200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230428/izmir-1868325690.html

клин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, клин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)