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В подмосковном Высоковске локализовали пожар - РИА Новости, 28.04.2023
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07:35 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/pozhar-1868327961.html
В подмосковном Высоковске локализовали пожар
В подмосковном Высоковске локализовали пожар - РИА Новости, 28.04.2023
В подмосковном Высоковске локализовали пожар
Пожар в здании бывшей швейной фабрики в подмосковном Высоковске (городской округ Клин) локализовали в 7.10 утра на площади 3,2 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T07:35
2023-04-28T07:35
происшествия
клин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пожар в здании бывшей швейной фабрики в подмосковном Высоковске (городской округ Клин) локализовали в 7.10 утра на площади 3,2 тысячи квадратных метров, информирует пресс-служба регионального главка МЧС. Ранее сообщалось, что в городе Высоковске на улице Советская загорелось здание бывшей швейной фабрики, дом 47А. Распространению огня способствовали конструктивные особенности здания. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 58 спасателей и 21 единица техники. "В 7.10 локализация на 3200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, клин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Клин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Высоковске локализовали пожар

МЧС: в подмосковном Высоковске локализовали пожар в здании бывшей швейной фабрики

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пожар в здании бывшей швейной фабрики в подмосковном Высоковске (городской округ Клин) локализовали в 7.10 утра на площади 3,2 тысячи квадратных метров, информирует пресс-служба регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что в городе Высоковске на улице Советская загорелось здание бывшей швейной фабрики, дом 47А. Распространению огня способствовали конструктивные особенности здания. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 58 спасателей и 21 единица техники.
"В 7.10 локализация на 3200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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