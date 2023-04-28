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Путин призвал парламент не терять темп работы над реализацией послания ФС - РИА Новости, 28.04.2023
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18:45 28.04.2023
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Путин призвал парламент не терять темп работы над реализацией послания ФС
Путин призвал парламент не терять темп работы над реализацией послания ФС - РИА Новости, 28.04.2023
Путин призвал парламент не терять темп работы над реализацией послания ФС
Президент РФ Владимир Путин призвал российский парламент не терять темпы реализации его послания Федеральному собранию. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:45
2023-04-28T18:45
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал российский парламент не терять темпы реализации его послания Федеральному собранию. "Вижу, что идет активная работа по реализации послания, прошу не терять темпы и качество проработки необходимых для этого законопроектов", - сказал он во время выступления на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Послание главы государства Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал парламент не терять темп работы над реализацией послания ФС

Путин призвал парламент не терять темпы в реализации его послания Федеральному собранию

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал российский парламент не терять темпы реализации его послания Федеральному собранию.
"Вижу, что идет активная работа по реализации послания, прошу не терять темпы и качество проработки необходимых для этого законопроектов", - сказал он во время выступления на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
Послание главы государства Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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