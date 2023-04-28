https://ria.ru/20230428/poslanie-1868583972.html

Путин призвал парламент не терять темп работы над реализацией послания ФС

Путин призвал парламент не терять темп работы над реализацией послания ФС - РИА Новости, 28.04.2023

Путин призвал парламент не терять темп работы над реализацией послания ФС

Президент РФ Владимир Путин призвал российский парламент не терять темпы реализации его послания Федеральному собранию. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:45

2023-04-28T18:45

2023-04-28T18:45

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал российский парламент не терять темпы реализации его послания Федеральному собранию. "Вижу, что идет активная работа по реализации послания, прошу не терять темпы и качество проработки необходимых для этого законопроектов", - сказал он во время выступления на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Послание главы государства Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20230428/rossiya-1868569583.html

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политика, россия, владимир путин