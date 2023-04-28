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Активисты призвали признать блогера Данилу Поперечного иноагентом - РИА Новости, 28.04.2023
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Шоубиз
 
17:12 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/poperechnyy-1868502909.html
Активисты призвали признать блогера Данилу Поперечного иноагентом
Активисты призвали признать блогера Данилу Поперечного иноагентом - РИА Новости, 28.04.2023
Активисты призвали признать блогера Данилу Поперечного иноагентом
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" попросило признать блогера и комика Данилу Поперечного иноагентом, сообщает "Абзац" со ссылкой на текст... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:12
2023-04-28T17:12
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" попросило признать блогера и комика Данилу Поперечного иноагентом, сообщает "Абзац" со ссылкой на текст обращения. Активисты отправили запрос генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину.По словам активиста, комик на своих концертах занимался антинациональной пропагандой. После начала спецоперации Данила Поперечный публично осудил ее. После этого он начал планировать свои выступления исключительно за границей. Сейчас на его сайте в разделе "Афиша" также не указаны российские города.В июле прошлого года комик заявил, что перевел деньги с выступления в Праге в помощь беженцам из Украины. Месяц назад он пожаловался на странице в своей соцсети, что на концерте в Ташкенте у него выключился микрофон при попытке высказаться о спецоперации.
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знаменитости, общество, россия, украина, ташкент, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), игорь краснов, новости шоу-бизнеса, иноагенты
Шоубиз, Знаменитости, Общество, Россия, Украина, Ташкент, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Игорь Краснов, Новости шоу-бизнеса, иноагенты
Активисты призвали признать блогера Данилу Поперечного иноагентом

"Ветераны России" призвали признать блогера Данилу Поперечного иноагентом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВидеоблогер Данила Поперечный
Видеоблогер Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" попросило признать блогера и комика Данилу Поперечного иноагентом, сообщает "Абзац" со ссылкой на текст обращения.
Активисты отправили запрос генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину.
«

"Данила Поперечный – комик. Казалось бы, безобидный "развлекатель", но скрывает в своем творчестве что-то намного более опасное и разрушительное. Я смело заявляю: Поперечный – иностранный агент, действующий против интересов нашей великой родины", – высказался председатель "Ветеранов России" Ильдар Резяпов.

По словам активиста, комик на своих концертах занимался антинациональной пропагандой.
«
"Сегодня наш патриотический долг и миссия – разоблачать всех этих так называемых комиков и противостоять антинациональным пропагандистским уловкам. Мы не позволим таким, как Поперечный, распространять свои лживые и гадкие слова, подрывающие нашу славу и достоинство", – заключил Резяпов.
После начала спецоперации Данила Поперечный публично осудил ее. После этого он начал планировать свои выступления исключительно за границей. Сейчас на его сайте в разделе "Афиша" также не указаны российские города.
В июле прошлого года комик заявил, что перевел деньги с выступления в Праге в помощь беженцам из Украины. Месяц назад он пожаловался на странице в своей соцсети, что на концерте в Ташкенте у него выключился микрофон при попытке высказаться о спецоперации.
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ШоубизЗнаменитостиОбществоРоссияУкраинаТашкентАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Игорь КрасновНовости шоу-бизнесаиноагенты
 
 
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