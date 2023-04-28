Активисты призвали признать блогера Данилу Поперечного иноагентом
"Ветераны России" призвали признать блогера Данилу Поперечного иноагентом
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" попросило признать блогера и комика Данилу Поперечного иноагентом, сообщает "Абзац" со ссылкой на текст обращения.
Активисты отправили запрос генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину.
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"Данила Поперечный – комик. Казалось бы, безобидный "развлекатель", но скрывает в своем творчестве что-то намного более опасное и разрушительное. Я смело заявляю: Поперечный – иностранный агент, действующий против интересов нашей великой родины", – высказался председатель "Ветеранов России" Ильдар Резяпов.
По словам активиста, комик на своих концертах занимался антинациональной пропагандой.
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"Сегодня наш патриотический долг и миссия – разоблачать всех этих так называемых комиков и противостоять антинациональным пропагандистским уловкам. Мы не позволим таким, как Поперечный, распространять свои лживые и гадкие слова, подрывающие нашу славу и достоинство", – заключил Резяпов.
После начала спецоперации Данила Поперечный публично осудил ее. После этого он начал планировать свои выступления исключительно за границей. Сейчас на его сайте в разделе "Афиша" также не указаны российские города.
В июле прошлого года комик заявил, что перевел деньги с выступления в Праге в помощь беженцам из Украины. Месяц назад он пожаловался на странице в своей соцсети, что на концерте в Ташкенте у него выключился микрофон при попытке высказаться о спецоперации.