https://ria.ru/20230428/poperechnyy-1868502909.html

Активисты призвали признать блогера Данилу Поперечного иноагентом

Активисты призвали признать блогера Данилу Поперечного иноагентом - РИА Новости, 28.04.2023

Активисты призвали признать блогера Данилу Поперечного иноагентом

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" попросило признать блогера и комика Данилу Поперечного иноагентом, сообщает "Абзац" со ссылкой на текст... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:12

2023-04-28T17:12

2023-04-28T17:12

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" попросило признать блогера и комика Данилу Поперечного иноагентом, сообщает "Абзац" со ссылкой на текст обращения. Активисты отправили запрос генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину.По словам активиста, комик на своих концертах занимался антинациональной пропагандой. После начала спецоперации Данила Поперечный публично осудил ее. После этого он начал планировать свои выступления исключительно за границей. Сейчас на его сайте в разделе "Афиша" также не указаны российские города.В июле прошлого года комик заявил, что перевел деньги с выступления в Праге в помощь беженцам из Украины. Месяц назад он пожаловался на странице в своей соцсети, что на концерте в Ташкенте у него выключился микрофон при попытке высказаться о спецоперации.

https://ria.ru/20230329/meladze-1861457519.html

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украина

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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