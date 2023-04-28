https://ria.ru/20230428/politiki-1868594388.html
Politico наградило десять жадных до внимания американских политиков
Politico наградило десять жадных до внимания американских политиков - РИА Новости, 28.04.2023
Politico наградило десять жадных до внимания американских политиков
Издание Politico наградило десять американских политиков за выдающиеся способности по привлечению внимания к своей персоне в рамках первой в истории Вашингтона... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:21
2023-04-28T19:21
2023-04-28T19:21
вашингтон (штат)
дональд трамп
марджори тейлор грин
конгресс сша
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Издание Politico наградило десять американских политиков за выдающиеся способности по привлечению внимания к своей персоне в рамках первой в истории Вашингтона "награды" для членов Конгресса США, готовых на все, чтобы попасть в новости. "У Голливуда есть Оскар. У Бродвея есть Тони. У Вашингтона не было своей собственной награды – до сегодняшнего дня", - пишет издание. По мнению Politico, главным качеством, отличающим американскую столицу, является жажда внимания, в первую очередь у сенаторов и конгрессменов. Но даже среди этой группы есть такие, кто из кожи вон лезет, чтобы всегда оставаться на виду. "Награда" включает в себя десять категорий, таких как приз Дональда Трампа для тех, кто делает вид, что ненавидит СМИ, и одновременно жаждет их внимания (победитель - республиканская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин); приз Джона Маккейна для тех, кто в одиночку держит воскресные телепередачи на плаву (победитель – сенатор от Демократов Джо Манчин), а также отдельный приз для тех, кто не желает уходить из медийного пространства, даже покинув Конгресс (победитель – бывший спикер Палаты представителей, республиканец Ньют Гингрич). Другими "лауреатами" стали конгрессмены-Демократы Ричи Торрес, Ро Ханна, их республиканские коллеги Дон Бейкон и Элиза Стефаник, бывший конгрессмен-Республиканец Питер Мейджер, а также сенаторы от Демократической партии Эми Клобушар и Крис Кунс.
https://ria.ru/20230428/putin-1868433756.html
https://ria.ru/20230428/obman-1868314511.html
вашингтон (штат)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), дональд трамп, марджори тейлор грин, конгресс сша, россия, сша, в мире
Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, Россия, США, В мире
Politico наградило десять жадных до внимания американских политиков
Politico наградило десять американских политиков за жажду внимания к себе со стороны СМИ