https://ria.ru/20230428/politiki-1868594388.html

Politico наградило десять жадных до внимания американских политиков

Politico наградило десять жадных до внимания американских политиков - РИА Новости, 28.04.2023

Politico наградило десять жадных до внимания американских политиков

Издание Politico наградило десять американских политиков за выдающиеся способности по привлечению внимания к своей персоне в рамках первой в истории Вашингтона... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:21

2023-04-28T19:21

2023-04-28T19:21

вашингтон (штат)

дональд трамп

марджори тейлор грин

конгресс сша

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Издание Politico наградило десять американских политиков за выдающиеся способности по привлечению внимания к своей персоне в рамках первой в истории Вашингтона "награды" для членов Конгресса США, готовых на все, чтобы попасть в новости. "У Голливуда есть Оскар. У Бродвея есть Тони. У Вашингтона не было своей собственной награды – до сегодняшнего дня", - пишет издание. По мнению Politico, главным качеством, отличающим американскую столицу, является жажда внимания, в первую очередь у сенаторов и конгрессменов. Но даже среди этой группы есть такие, кто из кожи вон лезет, чтобы всегда оставаться на виду. "Награда" включает в себя десять категорий, таких как приз Дональда Трампа для тех, кто делает вид, что ненавидит СМИ, и одновременно жаждет их внимания (победитель - республиканская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин); приз Джона Маккейна для тех, кто в одиночку держит воскресные телепередачи на плаву (победитель – сенатор от Демократов Джо Манчин), а также отдельный приз для тех, кто не желает уходить из медийного пространства, даже покинув Конгресс (победитель – бывший спикер Палаты представителей, республиканец Ньют Гингрич). Другими "лауреатами" стали конгрессмены-Демократы Ричи Торрес, Ро Ханна, их республиканские коллеги Дон Бейкон и Элиза Стефаник, бывший конгрессмен-Республиканец Питер Мейджер, а также сенаторы от Демократической партии Эми Клобушар и Крис Кунс.

https://ria.ru/20230428/putin-1868433756.html

https://ria.ru/20230428/obman-1868314511.html

вашингтон (штат)

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вашингтон (штат), дональд трамп, марджори тейлор грин, конгресс сша, россия, сша, в мире