https://ria.ru/20230428/pobeda-1868603758.html
В Красноярске возбудили дело из-за повреждения выставки в честь Дня Победы
В Красноярске возбудили дело из-за повреждения выставки в честь Дня Победы - РИА Новости, 28.04.2023
В Красноярске возбудили дело из-за повреждения выставки в честь Дня Победы
На красноярца завели уголовное дело за то, что он сорвал 32 плиты с фотоизображениями в память о Победе в Великой Отечественной войне, сообщается в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:55
2023-04-28T19:55
2023-04-28T19:55
происшествия
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
день победы
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КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. На красноярца завели уголовное дело за то, что он сорвал 32 плиты с фотоизображениями в память о Победе в Великой Отечественной войне, сообщается в телеграм-канале СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Красноярска по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества, совершенного публично", - говорится в сообщении. По версии следствия, ночью в пятницу подозреваемый в пьяном виде сорвал 32 алюминиевые композитные плиты с фотоизображениями об увековеченных событиях и символах воинской славы Великой Отечественной войны и с текстами, посвященными Дню Победы. Изображения были частично испорчены и деформированы. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20230318/ogon-1858836009.html
https://ria.ru/20230413/pamyatnik-1865171683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, день победы
Происшествия, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край, День Победы
В Красноярске возбудили дело из-за повреждения выставки в честь Дня Победы
Против жителя Красноярска возбудили дело за повреждение фотоизображений в честь Дня Победы