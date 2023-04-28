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В Красноярске возбудили дело из-за повреждения выставки в честь Дня Победы - РИА Новости, 28.04.2023
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19:55 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/pobeda-1868603758.html
В Красноярске возбудили дело из-за повреждения выставки в честь Дня Победы
В Красноярске возбудили дело из-за повреждения выставки в честь Дня Победы - РИА Новости, 28.04.2023
В Красноярске возбудили дело из-за повреждения выставки в честь Дня Победы
На красноярца завели уголовное дело за то, что он сорвал 32 плиты с фотоизображениями в память о Победе в Великой Отечественной войне, сообщается в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:55
2023-04-28T19:55
происшествия
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
день победы
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КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. На красноярца завели уголовное дело за то, что он сорвал 32 плиты с фотоизображениями в память о Победе в Великой Отечественной войне, сообщается в телеграм-канале СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Красноярска по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества, совершенного публично", - говорится в сообщении. По версии следствия, ночью в пятницу подозреваемый в пьяном виде сорвал 32 алюминиевые композитные плиты с фотоизображениями об увековеченных событиях и символах воинской славы Великой Отечественной войны и с текстами, посвященными Дню Победы. Изображения были частично испорчены и деформированы. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20230318/ogon-1858836009.html
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россия
красноярск
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происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, день победы
Происшествия, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край, День Победы
В Красноярске возбудили дело из-за повреждения выставки в честь Дня Победы

Против жителя Красноярска возбудили дело за повреждение фотоизображений в честь Дня Победы

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. На красноярца завели уголовное дело за то, что он сорвал 32 плиты с фотоизображениями в память о Победе в Великой Отечественной войне, сообщается в телеграм-канале СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Красноярска по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества, совершенного публично", - говорится в сообщении.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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18 марта, 20:08
По версии следствия, ночью в пятницу подозреваемый в пьяном виде сорвал 32 алюминиевые композитные плиты с фотоизображениями об увековеченных событиях и символах воинской славы Великой Отечественной войны и с текстами, посвященными Дню Победы. Изображения были частично испорчены и деформированы.
В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.
Памятник Советскому солдату упал в селе Тонкино Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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ПроисшествияРоссияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайДень Победы
 
 
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