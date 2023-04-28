https://ria.ru/20230428/pobeda-1868603758.html

В Красноярске возбудили дело из-за повреждения выставки в честь Дня Победы

В Красноярске возбудили дело из-за повреждения выставки в честь Дня Победы - РИА Новости, 28.04.2023

В Красноярске возбудили дело из-за повреждения выставки в честь Дня Победы

На красноярца завели уголовное дело за то, что он сорвал 32 плиты с фотоизображениями в память о Победе в Великой Отечественной войне, сообщается в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:55

2023-04-28T19:55

2023-04-28T19:55

происшествия

россия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. На красноярца завели уголовное дело за то, что он сорвал 32 плиты с фотоизображениями в память о Победе в Великой Отечественной войне, сообщается в телеграм-канале СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Красноярска по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества, совершенного публично", - говорится в сообщении. По версии следствия, ночью в пятницу подозреваемый в пьяном виде сорвал 32 алюминиевые композитные плиты с фотоизображениями об увековеченных событиях и символах воинской славы Великой Отечественной войны и с текстами, посвященными Дню Победы. Изображения были частично испорчены и деформированы. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20230318/ogon-1858836009.html

https://ria.ru/20230413/pamyatnik-1865171683.html

россия

красноярск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, день победы