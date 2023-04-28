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Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Клину - РИА Новости, 28.04.2023
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Новости Подмосковья
 
10:50 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/pesok-1868363660.html
Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Клину
Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Клину - РИА Новости, 28.04.2023
Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Клину
Незаконную добычу песка выявили на территории городского округа Клин Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:50
2023-04-28T10:50
новости подмосковья
клин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Незаконную добычу песка выявили на территории городского округа Клин Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.В ходе проверки инспекторы выявили три карьерных выемки общей площадью 55 тысяч квадратных метров вблизи деревни Горицы."На соседнем участке, принадлежащем физическому лицу, обнаружена спецтехника и бытовое помещение для рабочих. Был рассчитан ущерб, нанесенный почвам, который составил почти 63 миллиона рублей. Собственнику участка, на котором обнаружены спецтехника и бытовка, объявлено предостережение о недопустимости нарушений", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.Он добавил, что материалы по проведенным проверкам направлены в Мособлпрокуратуру, которая провела проверку и направила ее результаты в следственные органы.
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клин, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Клин, Московская область (Подмосковье)

Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Клину

© iStock.com / ProfessionalStudioImagesДобыча песка
Добыча песка - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© iStock.com / ProfessionalStudioImages
Добыча песка
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Незаконную добычу песка выявили на территории городского округа Клин Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.
В ходе проверки инспекторы выявили три карьерных выемки общей площадью 55 тысяч квадратных метров вблизи деревни Горицы.
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"На соседнем участке, принадлежащем физическому лицу, обнаружена спецтехника и бытовое помещение для рабочих. Был рассчитан ущерб, нанесенный почвам, который составил почти 63 миллиона рублей. Собственнику участка, на котором обнаружены спецтехника и бытовка, объявлено предостережение о недопустимости нарушений", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.
Он добавил, что материалы по проведенным проверкам направлены в Мособлпрокуратуру, которая провела проверку и направила ее результаты в следственные органы.
 
Новости ПодмосковьяКлинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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