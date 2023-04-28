https://ria.ru/20230428/pesok-1868363660.html

Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Клину

Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Клину - РИА Новости, 28.04.2023

Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Клину

Незаконную добычу песка выявили на территории городского округа Клин Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:50

2023-04-28T10:50

2023-04-28T10:50

новости подмосковья

клин

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868373143_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_7a29a329945f9e866029fef7dc1641d3.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Незаконную добычу песка выявили на территории городского округа Клин Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.В ходе проверки инспекторы выявили три карьерных выемки общей площадью 55 тысяч квадратных метров вблизи деревни Горицы."На соседнем участке, принадлежащем физическому лицу, обнаружена спецтехника и бытовое помещение для рабочих. Был рассчитан ущерб, нанесенный почвам, который составил почти 63 миллиона рублей. Собственнику участка, на котором обнаружены спецтехника и бытовка, объявлено предостережение о недопустимости нарушений", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.Он добавил, что материалы по проведенным проверкам направлены в Мособлпрокуратуру, которая провела проверку и направила ее результаты в следственные органы.

https://ria.ru/20230427/mosoblkontrol-1868164466.html

клин

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

клин, московская область (подмосковье)