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Экс-сотрудник ЦРУ заявил об обмане Зеленского про отношения с Россией
Экс-сотрудник ЦРУ заявил об обмане Зеленского про отношения с Россией - РИА Новости, 28.04.2023
Экс-сотрудник ЦРУ заявил об обмане Зеленского про отношения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание об улучшении отношений с Россией, рассказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью с журналистом РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T03:11
2023-04-28T03:11
2023-04-28T03:11
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нато
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание об улучшении отношений с Россией, рассказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью с журналистом Стивеном Гарднером.Он также отметил, что украинский лидер обещал стабилизацию ситуации в Донбассе и обратился к нацистским формированиям, которые обстреливали русскоязычное население, с просьбой покинуть территории.Однако, нацистские батальоны отреагировали на просьбу президента без энтузиазма.Ведущий, в свою очередь, отметил, что украинский президент "ходит по лезвию", пытаясь угодить и "картелю нацистов", тайно управляющих страной, и странам блока НАТО.Зеленский, пришедший в политику из шоу-бизнеса, победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73 процентов голосов. Основные обещания Зеленского в предвыборной кампании заключались в завершении конфликта в Донбассе, борьбе с коррупцией и росте благосостояния граждан.
https://ria.ru/20230324/avstraliya-1860246417.html
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в мире, россия, донбасс, украина, владимир зеленский, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Россия, Донбасс, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Экс-сотрудник ЦРУ заявил об обмане Зеленского про отношения с Россией
Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн: Зеленский нарушил обещание об улучшении отношений с Россией