https://ria.ru/20230428/mts-1868417910.html

СМИ: Оператор МТС сделал платной одну из своих услуг

СМИ: Оператор МТС сделал платной одну из своих услуг - РИА Новости, 28.04.2023

СМИ: Оператор МТС сделал платной одну из своих услуг

Раздача мобильного интернета станет платной для пользователей МТС, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на абонентов оператора мобильной связи. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:27

2023-04-28T12:27

2023-04-28T22:09

общество

технологии

мтс

билайн

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Раздача мобильного интернета станет платной для пользователей МТС, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на абонентов оператора мобильной связи."С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 рублей и раздавать его на другие устройства", — приводит издание сообщение, полученное пользователями МТС.Эта опция действует для абонентов с подключенным безлимитным интернетом."Ведомости" напоминают, что не только МТС сделал платной такую опцию. Так, на аналогичный шаг ранее пошел "Билайн".

https://ria.ru/20230330/mts-1861865295.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, мтс, билайн, санкции в отношении россии