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СМИ: Оператор МТС сделал платной одну из своих услуг - РИА Новости, 28.04.2023
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12:27 28.04.2023 (обновлено: 22:09 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/mts-1868417910.html
СМИ: Оператор МТС сделал платной одну из своих услуг
СМИ: Оператор МТС сделал платной одну из своих услуг - РИА Новости, 28.04.2023
СМИ: Оператор МТС сделал платной одну из своих услуг
Раздача мобильного интернета станет платной для пользователей МТС, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на абонентов оператора мобильной связи. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:27
2023-04-28T22:09
общество
технологии
мтс
билайн
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Раздача мобильного интернета станет платной для пользователей МТС, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на абонентов оператора мобильной связи."С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 рублей и раздавать его на другие устройства", — приводит издание сообщение, полученное пользователями МТС.Эта опция действует для абонентов с подключенным безлимитным интернетом."Ведомости" напоминают, что не только МТС сделал платной такую опцию. Так, на аналогичный шаг ранее пошел "Билайн".
https://ria.ru/20230330/mts-1861865295.html
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общество, технологии, мтс, билайн, санкции в отношении россии
Общество, Технологии, МТС, Билайн, Санкции в отношении России
СМИ: Оператор МТС сделал платной одну из своих услуг

"Ведомости": Оператор МТС сделал платной для абонентов опцию раздачи интернета с телефона

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС при входе в офис в Москве
Новый логотип компании МТС при входе в офис в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Новый логотип компании МТС при входе в офис в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Раздача мобильного интернета станет платной для пользователей МТС, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на абонентов оператора мобильной связи.
"С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 рублей и раздавать его на другие устройства", — приводит издание сообщение, полученное пользователями МТС.
Эта опция действует для абонентов с подключенным безлимитным интернетом.
"Ведомости" напоминают, что не только МТС сделал платной такую опцию. Так, на аналогичный шаг ранее пошел "Билайн".
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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ОбществоТехнологииМТСБилайнСанкции в отношении России
 
 
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