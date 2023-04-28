https://ria.ru/20230428/monastyr-1868374230.html

Путин направил телеграмму в честь открытия буддийского монастыря в Кызыле

Путин направил телеграмму в честь открытия буддийского монастыря в Кызыле - РИА Новости, 28.04.2023

Путин направил телеграмму в честь открытия буддийского монастыря в Кызыле

Президент России Владимир Путин поздравил участников с открытием в городе Кызыл буддийского монастыря Тубден Шедруб Линг, выразив уверенность, что это приобщит... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:50

2023-04-28T10:50

2023-04-28T10:50

религия

кызыл

владимир путин

сергей шойгу

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

буддизм

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников с открытием в городе Кызыл буддийского монастыря Тубден Шедруб Линг, выразив уверенность, что это приобщит верующих к бесценному духовному наследию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Кроме того, Путин подчеркнул, что столь значимая, исторически важная инициатива стала возможной благодаря созидательному единению буддийской общины России, её стремлению к сохранению непреходящих ценностей древней религии, которые на протяжении многих веков служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. Президент также пожелал доброго здоровья и благополучия. Главный буддийский монастырь республики возведен по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой XIV во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо фактически взял монастырь под свое духовное покровительство - подарил новой российской обители реликвию Будды Шакьямуни (частицы праха) и свои монашеские одежды, подписав их, а также буддийские священные тексты. Кроме того, он назначил для монастыря защитника дхармы (учения) – Шестирукого Махакалу, связанного с Буддой сострадания Авалокитешварой (земным воплощением Авалокитешвары считается сам Далай-лама).

https://ria.ru/20230428/buddizm-1868328667.html

кызыл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кызыл, владимир путин, сергей шойгу, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм