https://ria.ru/20230428/monastyr-1868374230.html
Путин направил телеграмму в честь открытия буддийского монастыря в Кызыле
Путин направил телеграмму в честь открытия буддийского монастыря в Кызыле - РИА Новости, 28.04.2023
Путин направил телеграмму в честь открытия буддийского монастыря в Кызыле
Президент России Владимир Путин поздравил участников с открытием в городе Кызыл буддийского монастыря Тубден Шедруб Линг, выразив уверенность, что это приобщит... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:50
2023-04-28T10:50
2023-04-28T10:50
религия
кызыл
владимир путин
сергей шойгу
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
буддизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838287741_0:284:726:692_1920x0_80_0_0_4778eb045cea3574003b951028853201.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников с открытием в городе Кызыл буддийского монастыря Тубден Шедруб Линг, выразив уверенность, что это приобщит верующих к бесценному духовному наследию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Кроме того, Путин подчеркнул, что столь значимая, исторически важная инициатива стала возможной благодаря созидательному единению буддийской общины России, её стремлению к сохранению непреходящих ценностей древней религии, которые на протяжении многих веков служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. Президент также пожелал доброго здоровья и благополучия. Главный буддийский монастырь республики возведен по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой XIV во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо фактически взял монастырь под свое духовное покровительство - подарил новой российской обители реликвию Будды Шакьямуни (частицы праха) и свои монашеские одежды, подписав их, а также буддийские священные тексты. Кроме того, он назначил для монастыря защитника дхармы (учения) – Шестирукого Махакалу, связанного с Буддой сострадания Авалокитешварой (земным воплощением Авалокитешвары считается сам Далай-лама).
https://ria.ru/20230428/buddizm-1868328667.html
кызыл
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838287741_0:216:726:760_1920x0_80_0_0_a184d83c3d669d3c99ed0fc60c41a896.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кызыл, владимир путин, сергей шойгу, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм
Религия, Кызыл, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), Буддизм
Путин направил телеграмму в честь открытия буддийского монастыря в Кызыле
Путин: открытие монастыря в Кызыле приобщит верующих к бесценному духовному наследию
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил участников с открытием в городе Кызыл буддийского монастыря Тубден Шедруб Линг, выразив уверенность, что это приобщит верующих к бесценному духовному наследию, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
«
"Уверен, что новая обитель станет одним из главных буддийских религиозных, культурных и образовательных центров страны, послужит приобщению верующих, прежде всего молодёжи к завещанному предками бесценному духовному и нравственному наследию", - отметил президент.
Кроме того, Путин подчеркнул, что столь значимая, исторически важная инициатива стала возможной благодаря созидательному единению буддийской общины России, её стремлению к сохранению непреходящих ценностей древней религии, которые на протяжении многих веков служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми.
Президент также пожелал доброго здоровья и благополучия.
Главный буддийский монастырь республики возведен по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой XIV во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года.
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо фактически взял монастырь под свое духовное покровительство - подарил новой российской обители реликвию Будды Шакьямуни (частицы праха) и свои монашеские одежды, подписав их, а также буддийские священные тексты. Кроме того, он назначил для монастыря защитника дхармы (учения) – Шестирукого Махакалу, связанного с Буддой сострадания Авалокитешварой (земным воплощением Авалокитешвары считается сам Далай-лама).
В Туве откроется крупнейший по площади буддийский монастырь в России