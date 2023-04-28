Рейтинг@Mail.ru
Путин направил телеграмму в честь открытия буддийского монастыря в Кызыле - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:50 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/monastyr-1868374230.html
Путин направил телеграмму в честь открытия буддийского монастыря в Кызыле
Путин направил телеграмму в честь открытия буддийского монастыря в Кызыле - РИА Новости, 28.04.2023
Путин направил телеграмму в честь открытия буддийского монастыря в Кызыле
Президент России Владимир Путин поздравил участников с открытием в городе Кызыл буддийского монастыря Тубден Шедруб Линг, выразив уверенность, что это приобщит... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:50
2023-04-28T10:50
религия
кызыл
владимир путин
сергей шойгу
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
буддизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838287741_0:284:726:692_1920x0_80_0_0_4778eb045cea3574003b951028853201.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников с открытием в городе Кызыл буддийского монастыря Тубден Шедруб Линг, выразив уверенность, что это приобщит верующих к бесценному духовному наследию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Кроме того, Путин подчеркнул, что столь значимая, исторически важная инициатива стала возможной благодаря созидательному единению буддийской общины России, её стремлению к сохранению непреходящих ценностей древней религии, которые на протяжении многих веков служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. Президент также пожелал доброго здоровья и благополучия. Главный буддийский монастырь республики возведен по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой XIV во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо фактически взял монастырь под свое духовное покровительство - подарил новой российской обители реликвию Будды Шакьямуни (частицы праха) и свои монашеские одежды, подписав их, а также буддийские священные тексты. Кроме того, он назначил для монастыря защитника дхармы (учения) – Шестирукого Махакалу, связанного с Буддой сострадания Авалокитешварой (земным воплощением Авалокитешвары считается сам Далай-лама).
https://ria.ru/20230428/buddizm-1868328667.html
кызыл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838287741_0:216:726:760_1920x0_80_0_0_a184d83c3d669d3c99ed0fc60c41a896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кызыл, владимир путин, сергей шойгу, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм
Религия, Кызыл, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), Буддизм
Путин направил телеграмму в честь открытия буддийского монастыря в Кызыле

Путин: открытие монастыря в Кызыле приобщит верующих к бесценному духовному наследию

© Фото : Культурный фонд имени Кужугета Шойгу/Светлана НамчакБуддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг в Кызыле
Буддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг в Кызыле - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Культурный фонд имени Кужугета Шойгу/Светлана Намчак
Буддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг в Кызыле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников с открытием в городе Кызыл буддийского монастыря Тубден Шедруб Линг, выразив уверенность, что это приобщит верующих к бесценному духовному наследию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уверен, что новая обитель станет одним из главных буддийских религиозных, культурных и образовательных центров страны, послужит приобщению верующих, прежде всего молодёжи к завещанному предками бесценному духовному и нравственному наследию", - отметил президент.
Кроме того, Путин подчеркнул, что столь значимая, исторически важная инициатива стала возможной благодаря созидательному единению буддийской общины России, её стремлению к сохранению непреходящих ценностей древней религии, которые на протяжении многих веков служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми.
Президент также пожелал доброго здоровья и благополучия.
Главный буддийский монастырь республики возведен по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой XIV во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года.
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо фактически взял монастырь под свое духовное покровительство - подарил новой российской обители реликвию Будды Шакьямуни (частицы праха) и свои монашеские одежды, подписав их, а также буддийские священные тексты. Кроме того, он назначил для монастыря защитника дхармы (учения) – Шестирукого Махакалу, связанного с Буддой сострадания Авалокитешварой (земным воплощением Авалокитешвары считается сам Далай-лама).
Буддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг в Кызыле - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
В Туве откроется крупнейший по площади буддийский монастырь в России
07:49
 
РелигияКызылВладимир ПутинСергей ШойгуДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Буддизм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала