Рейтинг@Mail.ru
В Кирове рабочий погиб при падении крана - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 28.04.2023 (обновлено: 18:25 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/kran-1868567345.html
В Кирове рабочий погиб при падении крана
В Кирове рабочий погиб при падении крана - РИА Новости, 28.04.2023
В Кирове рабочий погиб при падении крана
Сотрудник строительной организации погиб в результате падения башенного крана на стройке в Кирове, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:53
2023-04-28T18:25
происшествия
киров
ленинский район
кировская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Сотрудник строительной организации погиб в результате падения башенного крана на стройке в Кирове, сообщает прокуратура региона."Двадцать восьмого апреля на территории строительной площадки в Ленинском районе города Кирова произошло падение башенного крана, используемого при возведении нового здания образовательного учреждения. Погиб работник строительной организации", - говорится в сообщении.Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура Кировской области проводит проверку исполнения градостроительного законодательства и законов об охране труда. При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования.Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть).
https://ria.ru/20220727/blogersha-1805358802.html
киров
ленинский район
кировская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киров, ленинский район, кировская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киров, Ленинский район, Кировская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кирове рабочий погиб при падении крана

В Кирове рабочий погиб из-за падения башенного крана на стройке школы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Сотрудник строительной организации погиб в результате падения башенного крана на стройке в Кирове, сообщает прокуратура региона.
"Двадцать восьмого апреля на территории строительной площадки в Ленинском районе города Кирова произошло падение башенного крана, используемого при возведении нового здания образовательного учреждения. Погиб работник строительной организации", - говорится в сообщении.
Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура Кировской области проводит проверку исполнения градостроительного законодательства и законов об охране труда. При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть).
Кадр из блога крановщица Эльвиры
Популярная российская блогерша погибла при падении крана
27 июля 2022, 15:48
 
ПроисшествияКировЛенинский районКировская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала