https://ria.ru/20230428/kran-1868567345.html

В Кирове рабочий погиб при падении крана

В Кирове рабочий погиб при падении крана - РИА Новости, 28.04.2023

В Кирове рабочий погиб при падении крана

Сотрудник строительной организации погиб в результате падения башенного крана на стройке в Кирове, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:53

2023-04-28T17:53

2023-04-28T18:25

происшествия

киров

ленинский район

кировская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Сотрудник строительной организации погиб в результате падения башенного крана на стройке в Кирове, сообщает прокуратура региона."Двадцать восьмого апреля на территории строительной площадки в Ленинском районе города Кирова произошло падение башенного крана, используемого при возведении нового здания образовательного учреждения. Погиб работник строительной организации", - говорится в сообщении.Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура Кировской области проводит проверку исполнения градостроительного законодательства и законов об охране труда. При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования.Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть).

https://ria.ru/20220727/blogersha-1805358802.html

киров

ленинский район

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, киров, ленинский район, кировская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)