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В Сиднее прошел концерт русского хора с исполнением гимна России - РИА Новости, 28.04.2023
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19:29 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/kontsert-1868596628.html
В Сиднее прошел концерт русского хора с исполнением гимна России
В Сиднее прошел концерт русского хора с исполнением гимна России - РИА Новости, 28.04.2023
В Сиднее прошел концерт русского хора с исполнением гимна России
Концерт русского православного мужского хора Австралии состоялся в пятницу в здании таун-холла Сиднея с исполнением гимна России и демонстрацией флагов РФ,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:29
2023-04-28T19:29
россия
сидней
австралия
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Концерт русского православного мужского хора Австралии состоялся в пятницу в здании таун-холла Сиднея с исполнением гимна России и демонстрацией флагов РФ, Донбасса и с символом Z в виде георгиевской ленты, сообщил РИА Новости по телефону атаман австралийских казаков Семен Бойков. Получивший в декабре убежище в российском генконсульстве в Сиднее отметил, что концерт частично спонсировали мэрия города и администрация штата Новый Южный Уэльс. На соседнем здании был спроецирован с улицы также огромный знак Z. Внутри Таун-холла этот знак высвечивался на стене. По словам Бойкова, на концерт пришли представители русской, сербской и греческой общин. Они принесли с собой российскую символику, в том числе майки и флаги. Руководит хором Нектарий Котляров, сын известного австралийского протодиакона Александра Котлярова. Один из солистов хора - приехавший из США брат Семена Бойкова Лаврентий. На концерте были австралийцы, поддерживающие Россию, несмотря на открыто враждебный курс властей в Канберре и их военную помощь Украине. Также на концерт пришли епископ Канберры Георгий, российские дипломаты, президент партии либеральных демократов Нового Южного Уэльса Росс Камерон, ветераны австралийских вооруженных сил, сообщил Бойков.
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россия, сидней, австралия
Россия, Сидней, Австралия
В Сиднее прошел концерт русского хора с исполнением гимна России

В Сиднее прошел концерт русского хора с гимном России и демонстрацией символа Z

© AussieCossack/TelegramКонцерт русского православного мужского хора Австралии в здании таун-холла Сиднея
Концерт русского православного мужского хора Австралии в здании таун-холла Сиднея
© AussieCossack/Telegram
Концерт русского православного мужского хора Австралии в здании таун-холла Сиднея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Концерт русского православного мужского хора Австралии состоялся в пятницу в здании таун-холла Сиднея с исполнением гимна России и демонстрацией флагов РФ, Донбасса и с символом Z в виде георгиевской ленты, сообщил РИА Новости по телефону атаман австралийских казаков Семен Бойков.
Получивший в декабре убежище в российском генконсульстве в Сиднее отметил, что концерт частично спонсировали мэрия города и администрация штата Новый Южный Уэльс.
© AussieCossack/TelegramКонцерт русского православного мужского хора Австралии в здании таун-холла Сиднея
Концерт русского православного мужского хора Австралии в здании таун-холла Сиднея
© AussieCossack/Telegram
Концерт русского православного мужского хора Австралии в здании таун-холла Сиднея
На соседнем здании был спроецирован с улицы также огромный знак Z. Внутри Таун-холла этот знак высвечивался на стене.
По словам Бойкова, на концерт пришли представители русской, сербской и греческой общин. Они принесли с собой российскую символику, в том числе майки и флаги. Руководит хором Нектарий Котляров, сын известного австралийского протодиакона Александра Котлярова. Один из солистов хора - приехавший из США брат Семена Бойкова Лаврентий.
На концерте были австралийцы, поддерживающие Россию, несмотря на открыто враждебный курс властей в Канберре и их военную помощь Украине.
Также на концерт пришли епископ Канберры Георгий, российские дипломаты, президент партии либеральных демократов Нового Южного Уэльса Росс Камерон, ветераны австралийских вооруженных сил, сообщил Бойков.
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