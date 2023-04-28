https://ria.ru/20230428/kontsert-1868596628.html

В Сиднее прошел концерт русского хора с исполнением гимна России

В Сиднее прошел концерт русского хора с исполнением гимна России - РИА Новости, 28.04.2023

В Сиднее прошел концерт русского хора с исполнением гимна России

Концерт русского православного мужского хора Австралии состоялся в пятницу в здании таун-холла Сиднея с исполнением гимна России и демонстрацией флагов РФ,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:29

2023-04-28T19:29

2023-04-28T19:29

россия

сидней

австралия

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Концерт русского православного мужского хора Австралии состоялся в пятницу в здании таун-холла Сиднея с исполнением гимна России и демонстрацией флагов РФ, Донбасса и с символом Z в виде георгиевской ленты, сообщил РИА Новости по телефону атаман австралийских казаков Семен Бойков. Получивший в декабре убежище в российском генконсульстве в Сиднее отметил, что концерт частично спонсировали мэрия города и администрация штата Новый Южный Уэльс. На соседнем здании был спроецирован с улицы также огромный знак Z. Внутри Таун-холла этот знак высвечивался на стене. По словам Бойкова, на концерт пришли представители русской, сербской и греческой общин. Они принесли с собой российскую символику, в том числе майки и флаги. Руководит хором Нектарий Котляров, сын известного австралийского протодиакона Александра Котлярова. Один из солистов хора - приехавший из США брат Семена Бойкова Лаврентий. На концерте были австралийцы, поддерживающие Россию, несмотря на открыто враждебный курс властей в Канберре и их военную помощь Украине. Также на концерт пришли епископ Канберры Георгий, российские дипломаты, президент партии либеральных демократов Нового Южного Уэльса Росс Камерон, ветераны австралийских вооруженных сил, сообщил Бойков.

https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859810350.html

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россия, сидней, австралия