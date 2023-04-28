Рейтинг@Mail.ru
В России запретили скрытые комиссии при выдаче кредитов со страховкой - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 28.04.2023 (обновлено: 16:25 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/komissii-1868513479.html
В России запретили скрытые комиссии при выдаче кредитов со страховкой
В России запретили скрытые комиссии при выдаче кредитов со страховкой - РИА Новости, 28.04.2023
В России запретили скрытые комиссии при выдаче кредитов со страховкой
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный против скрытых комиссий при выдаче потребительских и ипотечных кредитов со страховкой - он... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:20
2023-04-28T16:25
россия
владимир путин
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823639761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7438426fa06148ace58a50cd0ae73315.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный против скрытых комиссий при выдаче потребительских и ипотечных кредитов со страховкой - он обязывает раскрывать заемщику информацию о том, сколько из уплаченных им средств идет на обеспечение обязательств страховщика по договору. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон входит в пакет, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и направленный на усиление контроля за деятельностью страховых и других финансовых организаций в целях защиты интересов граждан. Документ обязывает страховщика указывать размер доли страховой премии, предназначенной для исполнения его обязательств, в договорах личного страхования, заключаемых при оформлении потребительских или ипотечных кредитов. В договор страхования включается в том числе комиссионное вознаграждение банку. Оно не возвращается в случае расторжения договора страхования. Новый закон позволит гражданам получать полную информацию о стоимости страховой услуги и адекватно оценивать риски возврата страховой премии при досрочном расторжении договора. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20230327/kredit-1860822018.html
https://ria.ru/20230420/kredit-1866563252.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823639761_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d9e716860dd7bcdd426dc5ee16f28ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, госдума рф, экономика
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Экономика
В России запретили скрытые комиссии при выдаче кредитов со страховкой

Путин подписал закон против скрытых комиссий при выдаче кредитов со страховкой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКлиент вносит наличные деньги в банкомат
Клиент вносит наличные деньги в банкомат - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Клиент вносит наличные деньги в банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный против скрытых комиссий при выдаче потребительских и ипотечных кредитов со страховкой - он обязывает раскрывать заемщику информацию о том, сколько из уплаченных им средств идет на обеспечение обязательств страховщика по договору. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон входит в пакет, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и направленный на усиление контроля за деятельностью страховых и других финансовых организаций в целях защиты интересов граждан.
Объявление о кредитах на улице - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В Госдуму внесли проект об автоинформировании о взятом кредите
27 марта, 08:27
Документ обязывает страховщика указывать размер доли страховой премии, предназначенной для исполнения его обязательств, в договорах личного страхования, заключаемых при оформлении потребительских или ипотечных кредитов.
В договор страхования включается в том числе комиссионное вознаграждение банку. Оно не возвращается в случае расторжения договора страхования.
Новый закон позволит гражданам получать полную информацию о стоимости страховой услуги и адекватно оценивать риски возврата страховой премии при досрочном расторжении договора.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
Российские рубли и кредитная карта на бумажной форме кредитного соглашения - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В ГД внесли проект о праве граждан установить запрет на получение кредита
20 апреля, 11:42
 
РоссияВладимир ПутинГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала