https://ria.ru/20230428/komissii-1868513479.html

В России запретили скрытые комиссии при выдаче кредитов со страховкой

В России запретили скрытые комиссии при выдаче кредитов со страховкой - РИА Новости, 28.04.2023

В России запретили скрытые комиссии при выдаче кредитов со страховкой

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный против скрытых комиссий при выдаче потребительских и ипотечных кредитов со страховкой - он... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:20

2023-04-28T16:20

2023-04-28T16:25

россия

владимир путин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный против скрытых комиссий при выдаче потребительских и ипотечных кредитов со страховкой - он обязывает раскрывать заемщику информацию о том, сколько из уплаченных им средств идет на обеспечение обязательств страховщика по договору. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон входит в пакет, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и направленный на усиление контроля за деятельностью страховых и других финансовых организаций в целях защиты интересов граждан. Документ обязывает страховщика указывать размер доли страховой премии, предназначенной для исполнения его обязательств, в договорах личного страхования, заключаемых при оформлении потребительских или ипотечных кредитов. В договор страхования включается в том числе комиссионное вознаграждение банку. Оно не возвращается в случае расторжения договора страхования. Новый закон позволит гражданам получать полную информацию о стоимости страховой услуги и адекватно оценивать риски возврата страховой премии при досрочном расторжении договора. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20230327/kredit-1860822018.html

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россия, владимир путин, госдума рф, экономика