https://ria.ru/20230428/inoagenty-1868599798.html

Пакет проектов об иноагентах планируют принять до конца весенней сессии

Пакет проектов об иноагентах планируют принять до конца весенней сессии - РИА Новости, 28.04.2023

Пакет проектов об иноагентах планируют принять до конца весенней сессии

Пакет законопроектов, которые касаются иноагентов и деятельности филиалов иностранных НПО, планируется принять до конца весенней сессии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:39

2023-04-28T19:39

2023-04-28T19:39

россия

василий пискарев

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Пакет законопроектов, которые касаются иноагентов и деятельности филиалов иностранных НПО, планируется принять до конца весенней сессии, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Да, планируем (принять до конца сессии)", - сказал Пискарев, отвечая на вопрос о том, планируется ли принять законопроекты до конца весенней сессии ГД. Также он отметил, что внесение этих проектов вызвано пробелами, которые обнаружились в ходе "правоприменительной практики" законодательства об иноагентах. В том числе речь идет о том, что иностранные НПО, которые признали нежелательными, не регистрировали свои филиалы, отметил он. "Почему они этого не делают? Потому что не хотят заниматься целевой деятельностью. Заведомо идет речь о том, что они не хотят работать в правовом поле", - сообщил он. Ранее в Госдуму был внесен проект, который касается иноагентов. Также был внесен проект о штрафах до 100 тысяч рублей за участие в деятельности иностранной НПО, сведения о подразделениях которой отсутствуют в реестре таких филиалов и представительств, и о колонии до двух лет лишения свободы за ведение деятельности такой НПО. Также в палату внесен законопроект о наделении Минюста РФ функцией контроля законодательства об иноагентах, а также о запрете иноагентам получать имущественную поддержку государства.

https://ria.ru/20230418/inoagenty-1865974800.html

https://ria.ru/20230414/noizemc-1865284832.html

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россия, василий пискарев, госдума рф