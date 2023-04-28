https://ria.ru/20230428/geroy-1868376513.html

Сергей Кравцов: более шести тысяч школ носят имена героев

Сергей Кравцов: более шести тысяч школ носят имена героев - РИА Новости, 28.04.2023

Сергей Кравцов: более шести тысяч школ носят имена героев

В России более шести тысячам школ присвоены имена героев. Об этом в видеообращении к участникам Всероссийского форума "Школа Героя", который проходит в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:54

2023-04-28T10:54

2023-04-28T10:54

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В России более шести тысячам школ присвоены имена героев. Об этом в видеообращении к участникам Всероссийского форума "Школа Героя", который проходит в Волгограде, сказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Форум, посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве, объединил порядка 200 человек из 20 регионов страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области: педагогов, советников по воспитанию, руководителей школ и музеев, вожатых, активистов Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", "Юнармии", детско-юношеского объединения "Сила – в правде!", представителей поискового движения России, Российского военно-исторического общества (РВИО), кадет.Пленарное заседание форума "Школа Героя" состоялось в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва". К онлайн-трансляции пленарного заседания подключились представители всех 89 субъектов России.Приветствие участникам форума направил помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."Герои Сталинграда 80 лет назад превзошли фашистов своим профессионализмом, готовностью к самопожертвованию, бесстрашием, отвагой, доблестью и мужеством. Есть с кого брать пример, есть чему у них учиться. Как есть чему учиться у нынешнего поколения Героев, наших военнослужащих и добровольцев, защищающих мирное население Донбасса и сражающихся за право России оставаться суверенным государством. В этой связи особое звучание получает и название форума, и само место его проведения. Поздравляю всех с наступающим Днем Великой Победы!" – говорится в приветственном адресе Владимира Мединского участникам форума.Министр просвещения России Сергей Кравцов в видеообращении к участникам форума подчеркнул важность воспитания молодежи на примере людей, которые беззаветно служат Родине.Также в ходе пленарного заседания директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия Наумова в рамках Года педагога и наставника вручила почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования лучшим педагогам, занимающимся военно-патриотическим воспитанием в школах, а Юрию Васильевичу Лепехину, народному учителю Российской Федерации, Герою Труда России, учителю школы № 78 города Волгограда, – нагрудный знак "За верность профессии".На пленарном заседании форума также выступили заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева, народный учитель Российской Федерации Юрий Лепехин и отец Героя России Сергея Солнечникова, Александр Солнечников, участники поисковых отрядов и детских объединений.Кроме того, на форуме было объявлено, что в России создана Ассоциация "Школа Героя".В продолжение мероприятия состоялся старт Всероссийской акции "Диктант Победы". На связь с главной площадкой акции, Музеем Победы в Москве, вышли исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк и депутат Государственной Думы России Андрей Гимбатов.В музее-заповеднике "Сталинградская битва" "Диктант Победы" написали участники форума, студенты и волонтеры из Волгоградской области, а также бойцы штурмового отряда "Бессмертный Сталинград", находящиеся в Волгограде на лечении после ранений в зоне СВО.Программа форума рассчитана на три дня и включает образовательные экскурсии по памятным местам города-героя Волгограда, возложение цветов к мемориалу "Вечный огонь", посещение школьных музеев и Исторического парка "Россия – Моя история". Также среди ключевых событий – выставка от РВИО "Герои и подвиги", работа тематических площадок и секций в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете: "Историческое просвещение. Мотивация, содержание, актуальные форматы работы с детьми", "Содержание профильных исторических смен в лагерях", "Музейная педагогика. Обобщение опыта по развитию школьных музеев".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор