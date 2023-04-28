https://ria.ru/20230428/donetsk-1868395018.html

Мэр Донецка заявил, что центральный район города находится под обстрелом

Мэр Донецка заявил, что центральный район города находится под обстрелом - РИА Новости, 28.04.2023

Мэр Донецка заявил, что центральный район города находится под обстрелом

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в своем Telegram-канале, что центральный Ворошиловский район города находится под обстрелом. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:36

2023-04-28T11:36

2023-04-28T16:56

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в своем Telegram-канале, что центральный Ворошиловский район города находится под обстрелом. "Ворошиловский район под обстрелом", - написал Кулемзин. Чуть ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО."По уточненной информации, прилеты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания", - написал позже Кулемзин.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка украинской армией Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка украинской армией 2023-04-28T11:36 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины