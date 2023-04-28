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Мэр Донецка заявил, что центральный район города находится под обстрелом - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 28.04.2023 (обновлено: 16:56 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/donetsk-1868395018.html
Мэр Донецка заявил, что центральный район города находится под обстрелом
Мэр Донецка заявил, что центральный район города находится под обстрелом - РИА Новости, 28.04.2023
Мэр Донецка заявил, что центральный район города находится под обстрелом
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в своем Telegram-канале, что центральный Ворошиловский район города находится под обстрелом. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:36
2023-04-28T16:56
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в своем Telegram-канале, что центральный Ворошиловский район города находится под обстрелом. "Ворошиловский район под обстрелом", - написал Кулемзин. Чуть ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО."По уточненной информации, прилеты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания", - написал позже Кулемзин.
донецк
донецкая народная республика
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4.7
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internet-group@rian.ru
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Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка украинской армией
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка украинской армией
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Мэр Донецка заявил, что центральный район города находится под обстрелом

Мэр Донецка Кулемзин: прилеты снарядов ВСУ зафиксировали в районе Дворца бракосочетания

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в своем Telegram-канале, что центральный Ворошиловский район города находится под обстрелом.
"Ворошиловский район под обстрелом", - написал Кулемзин.
Чуть ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО.
"По уточненной информации, прилеты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания", - написал позже Кулемзин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 апреля, 16:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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