https://ria.ru/20230428/dokhody-1868571566.html

Силуанов прогнозирует рост ненефтегазовых доходов бюджета в 2023 году

Силуанов прогнозирует рост ненефтегазовых доходов бюджета в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2023

Силуанов прогнозирует рост ненефтегазовых доходов бюджета в 2023 году

Исполнение ненефтегазовых доходов бюджета РФ идет с опережением, по итогам 2023 года они будут выше плана, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:05

2023-04-28T18:05

2023-04-28T18:10

россия

экономика

антон силуанов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796096148_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_40df9156a843cb2cb562e7d8b98ad246.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Исполнение ненефтегазовых доходов бюджета РФ идет с опережением, по итогам 2023 года они будут выше плана, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Ненефтегаз, я уже говорил, у нас хорошо идет. Лучше даже, чем планировали, по отдельным позициям", - сказал Силуанов. Он напомнил, что Минэкономразвития ранее улучшило прогноз по росту экономики на текущий год. Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей. Расходы выросли на 34% - до 8,077 триллиона рублей. При этом объем поступивших доходов составил 5,677 триллиона рублей, оказавшись на 21% ниже объема поступлений доходов в первом квартале 2022 года.

https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), цены на нефть