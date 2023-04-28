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Силуанов прогнозирует рост ненефтегазовых доходов бюджета в 2023 году
Силуанов прогнозирует рост ненефтегазовых доходов бюджета в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2023
Силуанов прогнозирует рост ненефтегазовых доходов бюджета в 2023 году
Исполнение ненефтегазовых доходов бюджета РФ идет с опережением, по итогам 2023 года они будут выше плана, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:05
2023-04-28T18:05
2023-04-28T18:10
россия
экономика
антон силуанов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
цены на нефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Исполнение ненефтегазовых доходов бюджета РФ идет с опережением, по итогам 2023 года они будут выше плана, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Ненефтегаз, я уже говорил, у нас хорошо идет. Лучше даже, чем планировали, по отдельным позициям", - сказал Силуанов. Он напомнил, что Минэкономразвития ранее улучшило прогноз по росту экономики на текущий год. Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей. Расходы выросли на 34% - до 8,077 триллиона рублей. При этом объем поступивших доходов составил 5,677 триллиона рублей, оказавшись на 21% ниже объема поступлений доходов в первом квартале 2022 года.
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россия, экономика, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), цены на нефть
Россия, Экономика, Антон Силуанов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Цены на нефть
Силуанов прогнозирует рост ненефтегазовых доходов бюджета в 2023 году
Глава Минфина Силуанов: ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 году будут выше плана