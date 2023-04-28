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Российский дипломат опроверг заявления в ООН о насильной депортации детей - РИА Новости, 28.04.2023
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21:45 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/deportatsiya-1868618634.html
Российский дипломат опроверг заявления в ООН о насильной депортации детей
Российский дипломат опроверг заявления в ООН о насильной депортации детей - РИА Новости, 28.04.2023
Российский дипломат опроверг заявления в ООН о насильной депортации детей
Дипломат постпредства РФ при ООН Роман Кашаев опроверг заявления представителей западных стран о якобы "насильной депортации" детей с Украины. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T21:45
2023-04-28T21:45
специальная военная операция на украине
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ООН, 28 апр – РИА Новости. Дипломат постпредства РФ при ООН Роман Кашаев опроверг заявления представителей западных стран о якобы "насильной депортации" детей с Украины. В пятницу прошло неформальное заседание СБ ООН, организованное США, Францией, Албанией, при поддержке Украины посвященное проблеме похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов. Представители ряда западных стран, в том числе США, вновь обвинили Россию в "незаконной депортации тысяч украинских детей" на российскую территорию с Украины. Российский дипломат отверг данные обвинения. "Правда состоит в том, что эти дети были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированных Киевом", - сказал Кашаев. По его словам, с февраля 2022 года российские регионы приняли более пяти миллионов жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тысяч – дети. "Подавляющее большинство этих детей прибыли вместе с родителями или другими родственниками", - подчеркнул он. "Только две тысячи из них – это воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с руководителями и воспитателями этих учреждений. Из них только 358 детей были устроены в семьи", - рассказал Кашаев. При этом, по его словам, это нельзя назвать усыновлением. "В данном случае – это временная предварительная опека, либо временное попечительство российских граждан. Такая форма опеки была выбрана специально с учетом потенциального воссоединения детей с их кровными родственниками, если такие обнаружатся", - подчеркнул он. "Российская сторона не препятствует поддержанию контактов и общению детей с родственниками и близкими вне зависимости от их места проживания", - заявил дипломат. Кашаев напомнил, что для упрощения процесса воссоединения родители могут обратиться за помощью в поиске своего ребенка в аппарат уполномоченного РФ по правам ребенка. "В настоящий момент при участии уполномоченного уже 16 детей из 9 семей воссоединились со своими родственниками", - заявил Кашаев. При этом он напомнил о проводимой Киевом принудительной депортации с отъемом детей у родителей и о практике задержаний несовершеннолетних украинскими спецслужбами.
https://ria.ru/20230414/deti-1865450506.html
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в мире, украина, россия, сша, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, ООН
Российский дипломат опроверг заявления в ООН о насильной депортации детей

Российский дипломат Кашаев опроверг в ООН заявления о насильной депортации детей с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН)
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН). Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 апр – РИА Новости. Дипломат постпредства РФ при ООН Роман Кашаев опроверг заявления представителей западных стран о якобы "насильной депортации" детей с Украины.
В пятницу прошло неформальное заседание СБ ООН, организованное США, Францией, Албанией, при поддержке Украины посвященное проблеме похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов. Представители ряда западных стран, в том числе США, вновь обвинили Россию в "незаконной депортации тысяч украинских детей" на российскую территорию с Украины.
Открытие смены в детском центре - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Российский дипломат отверг данные обвинения. "Правда состоит в том, что эти дети были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированных Киевом", - сказал Кашаев.
По его словам, с февраля 2022 года российские регионы приняли более пяти миллионов жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тысяч – дети. "Подавляющее большинство этих детей прибыли вместе с родителями или другими родственниками", - подчеркнул он.
"Только две тысячи из них – это воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с руководителями и воспитателями этих учреждений. Из них только 358 детей были устроены в семьи", - рассказал Кашаев.
При этом, по его словам, это нельзя назвать усыновлением.
"В данном случае – это временная предварительная опека, либо временное попечительство российских граждан. Такая форма опеки была выбрана специально с учетом потенциального воссоединения детей с их кровными родственниками, если такие обнаружатся", - подчеркнул он.
"Российская сторона не препятствует поддержанию контактов и общению детей с родственниками и близкими вне зависимости от их места проживания", - заявил дипломат. Кашаев напомнил, что для упрощения процесса воссоединения родители могут обратиться за помощью в поиске своего ребенка в аппарат уполномоченного РФ по правам ребенка.
"В настоящий момент при участии уполномоченного уже 16 детей из 9 семей воссоединились со своими родственниками", - заявил Кашаев. При этом он напомнил о проводимой Киевом принудительной депортации с отъемом детей у родителей и о практике задержаний несовершеннолетних украинскими спецслужбами.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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5 апреля, 17:28
 
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