https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868568677.html
Блиновскую отправили под домашний арест
Блиновскую отправили под домашний арест - РИА Новости, 28.04.2023
Блиновскую отправили под домашний арест
Пресненский суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:56
2023-04-28T17:56
2023-04-28T18:32
елена блиновская
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
белоруссия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня", — сказала судья.Во время судебного заседания подозреваемая находилась в "аквариуме", поскольку 48-часовой период ее задержания к этому моменту еще не истек. Защитник Блиновской просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, отметив, что она признала вину и не собирается скрываться.Следствие, в свою очередь, просило отправить блогера под домашний арест в дом, который находится в элитном поселке "Миллениум Парк" в Подмосковье, а также запретить пользоваться интернетом и средствами связи.Накануне Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ей предъявили обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.По версии СК, подозреваемая за 2019-2021 годы не заплатила в казну 918 миллионов рублей налогов. Как заявили ранее в ведомстве, она зарабатывала на продаже учебных курсов и тренинг-марафонов, но при этом оставалась на упрощенной системе налогообложения, не выплачивая НДС и НДФЛ. Для этого, утверждает следствие, использовалась схема дробления бизнеса.В прокуратуре уточнили, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868552093.html
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html
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елена блиновская, происшествия, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия
Елена Блиновская, Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Смоленская область, Следственный комитет России (СК РФ), Белоруссия
Блиновскую отправили под домашний арест
Суд отправил Блиновскую под домашний арест по обвинению в уклонении от уплаты налогов
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня", — сказала судья.
Во время судебного заседания подозреваемая находилась в "аквариуме", поскольку 48-часовой период ее задержания к этому моменту еще не истек.
Защитник Блиновской просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, отметив, что она признала вину и не собирается скрываться.
Блиновская добровольно перечислила налоговый платеж
Следствие, в свою очередь, просило отправить блогера под домашний арест в дом, который находится в элитном поселке "Миллениум Парк" в Подмосковье
, а также запретить пользоваться интернетом и средствами связи.
Накануне Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ей предъявили обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.
По версии СК
, подозреваемая за 2019-2021 годы не заплатила в казну 918 миллионов рублей налогов. Как заявили ранее в ведомстве, она зарабатывала на продаже учебных курсов и тренинг-марафонов, но при этом оставалась на упрощенной системе налогообложения, не выплачивая НДС и НДФЛ. Для этого, утверждает следствие, использовалась схема дробления бизнеса.
В прокуратуре уточнили, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
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