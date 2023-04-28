https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868568677.html

Блиновскую отправили под домашний арест

Блиновскую отправили под домашний арест - РИА Новости, 28.04.2023

Блиновскую отправили под домашний арест

Пресненский суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:56

2023-04-28T17:56

2023-04-28T18:32

елена блиновская

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

смоленская область

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня", — сказала судья.Во время судебного заседания подозреваемая находилась в "аквариуме", поскольку 48-часовой период ее задержания к этому моменту еще не истек. Защитник Блиновской просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, отметив, что она признала вину и не собирается скрываться.Следствие, в свою очередь, просило отправить блогера под домашний арест в дом, который находится в элитном поселке "Миллениум Парк" в Подмосковье, а также запретить пользоваться интернетом и средствами связи.Накануне Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ей предъявили обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.По версии СК, подозреваемая за 2019-2021 годы не заплатила в казну 918 миллионов рублей налогов. Как заявили ранее в ведомстве, она зарабатывала на продаже учебных курсов и тренинг-марафонов, но при этом оставалась на упрощенной системе налогообложения, не выплачивая НДС и НДФЛ. Для этого, утверждает следствие, использовалась схема дробления бизнеса.В прокуратуре уточнили, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868552093.html

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

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елена блиновская, происшествия, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия