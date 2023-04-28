https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868479644.html
Ходатайство о домашнем аресте для Блиновской поступило в суд
Ходатайство о домашнем аресте для Блиновской поступило в суд - РИА Новости, 28.04.2023
Ходатайство о домашнем аресте для Блиновской поступило в суд
В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до конца июня в отношении блогера Елены Блиновской... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:01
2023-04-28T15:01
2023-04-28T15:03
происшествия
россия
москва
смоленская область
елена блиновская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868278830_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_36a8260384a49f6a65bd9bc64e5c0f89.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до конца июня в отношении блогера Елены Блиновской в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В адрес суда поступили материалы ходатайства следственного органа ГСУ СК РФ по Москве в отношении Блиновской Елены Олеговны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. "б" ч.4 ст.174.1 УК РФ об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 июня 2023 года", - рассказал собеседник агентства. Сегодня СК сообщил, что Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868207786.html
россия
москва
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868278830_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_ce9c38bcf414f22f777a40bfe3c3da48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, смоленская область, елена блиновская
Происшествия, Россия, Москва, Смоленская область, Елена Блиновская
Ходатайство о домашнем аресте для Блиновской поступило в суд
В московский суд поступило ходатайство следствия о домашнем аресте для Блиновской
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до конца июня в отношении блогера Елены Блиновской в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В адрес суда поступили материалы ходатайства следственного органа ГСУ СК РФ
по Москве в отношении Блиновской Елены Олеговны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. "б" ч.4 ст.174.1 УК РФ об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 июня 2023 года", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня СК сообщил, что Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.
Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области
на пути в Белоруссию
.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
МВД опубликовало кадры обыска у Блиновской