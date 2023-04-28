https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868479644.html

Ходатайство о домашнем аресте для Блиновской поступило в суд

Ходатайство о домашнем аресте для Блиновской поступило в суд - РИА Новости, 28.04.2023

Ходатайство о домашнем аресте для Блиновской поступило в суд

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до конца июня в отношении блогера Елены Блиновской... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:01

2023-04-28T15:01

2023-04-28T15:03

происшествия

россия

москва

смоленская область

елена блиновская

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до конца июня в отношении блогера Елены Блиновской в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В адрес суда поступили материалы ходатайства следственного органа ГСУ СК РФ по Москве в отношении Блиновской Елены Олеговны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. "б" ч.4 ст.174.1 УК РФ об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 июня 2023 года", - рассказал собеседник агентства. Сегодня СК сообщил, что Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868207786.html

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происшествия, россия, москва, смоленская область, елена блиновская