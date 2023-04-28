https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868426100.html
Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить
Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить - РИА Новости, 28.04.2023
Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Артемовск, отметив, что город можно восстановить. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:48
2023-04-28T12:48
2023-04-28T13:54
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
марат хуснуллин
безопасность
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Артемовск, отметив, что город можно восстановить."Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно!" - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.Вице-премьер также опубликовал видео из центра города, на котором видны поврежденные здания. "Так же, как в Мариуполе, центральная часть в таком же состоянии". - прокомментировал он.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868152248.html
артемовск
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, россия, марат хуснуллин, безопасность, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Марат Хуснуллин, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить
Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Артемовск и сообщил о возможности его восстановления
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Артемовск, отметив, что город можно восстановить.
"Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно!" - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Вице-премьер также опубликовал видео из центра города, на котором видны поврежденные здания. "Так же, как в Мариуполе, центральная часть в таком же состоянии". - прокомментировал он.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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