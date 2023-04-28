https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868426100.html

Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить

Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить - РИА Новости, 28.04.2023

Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Артемовск, отметив, что город можно восстановить. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:48

2023-04-28T12:48

2023-04-28T13:54

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

марат хуснуллин

безопасность

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Артемовск, отметив, что город можно восстановить."Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно!" - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.Вице-премьер также опубликовал видео из центра города, на котором видны поврежденные здания. "Так же, как в Мариуполе, центральная часть в таком же состоянии". - прокомментировал он.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868152248.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

артемовск, россия, марат хуснуллин, безопасность, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр