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Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 28.04.2023 (обновлено: 13:54 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868426100.html
Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить
Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить - РИА Новости, 28.04.2023
Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Артемовск, отметив, что город можно восстановить. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:48
2023-04-28T13:54
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
марат хуснуллин
безопасность
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Артемовск, отметив, что город можно восстановить."Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно!" - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.Вице-премьер также опубликовал видео из центра города, на котором видны поврежденные здания. "Так же, как в Мариуполе, центральная часть в таком же состоянии". - прокомментировал он.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868152248.html
артемовск
россия
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артемовск, россия, марат хуснуллин, безопасность, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Марат Хуснуллин, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить

Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Артемовск и сообщил о возможности его восстановления

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в Артемовске
Разрушенные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные дома в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Артемовск, отметив, что город можно восстановить.
"Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно!" - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Вице-премьер также опубликовал видео из центра города, на котором видны поврежденные здания. "Так же, как в Мариуполе, центральная часть в таком же состоянии". - прокомментировал он.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияМарат ХуснуллинБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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