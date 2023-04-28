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Киев подтягивает резервы военных и техники к Артемовску, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868330543.html
Киев подтягивает резервы военных и техники к Артемовску, заявили в ЛНР
Киев подтягивает резервы военных и техники к Артемовску, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2023
Киев подтягивает резервы военных и техники к Артемовску, заявили в ЛНР
Киев перебрасывает резервы личного состава, техники и артиллерию на Артемовское направление в близлежащие населенные пункты, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:06
2023-04-28T08:06
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
киев
дружковка
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Киев перебрасывает резервы личного состава, техники и артиллерию на Артемовское направление в близлежащие населенные пункты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко отметил, что после непродолжительной стоянки в Дружковке, колонна выдвинулась в направлении Артемовска. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
киев
дружковка
артемовск
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безопасность, андрей марочко, киев, дружковка, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, Киев, Дружковка, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев подтягивает резервы военных и техники к Артемовску, заявили в ЛНР

Марочко: Киев подтягивает резервы личного состава и техники на Артемовское направление

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные на улице Артемовска
Украинские военные на улице Артемовска - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные на улице Артемовска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Киев перебрасывает резервы личного состава, техники и артиллерию на Артемовское направление в близлежащие населенные пункты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В населенный пункт Дружковка прибыла воинская колонна с личным составом и военной техникой без опознавательных знаков. В составе колонны 2 БТР-80, 5 автомобилей ЗИЛ-131 и 8 "Урал". У каждого автомобиля на буксире было закреплено артиллерийские орудие Д-20 либо Д-30", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что после непродолжительной стоянки в Дружковке, колонна выдвинулась в направлении Артемовска.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей МарочкоКиевДружковкаАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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