https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868330543.html
Киев подтягивает резервы военных и техники к Артемовску, заявили в ЛНР
Киев подтягивает резервы военных и техники к Артемовску, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2023
Киев подтягивает резервы военных и техники к Артемовску, заявили в ЛНР
Киев перебрасывает резервы личного состава, техники и артиллерию на Артемовское направление в близлежащие населенные пункты, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:06
2023-04-28T08:06
2023-04-28T08:06
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
киев
дружковка
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Киев перебрасывает резервы личного состава, техники и артиллерию на Артемовское направление в близлежащие населенные пункты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко отметил, что после непродолжительной стоянки в Дружковке, колонна выдвинулась в направлении Артемовска. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
киев
дружковка
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, андрей марочко, киев, дружковка, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, Киев, Дружковка, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев подтягивает резервы военных и техники к Артемовску, заявили в ЛНР
Марочко: Киев подтягивает резервы личного состава и техники на Артемовское направление