https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868330543.html

Киев подтягивает резервы военных и техники к Артемовску, заявили в ЛНР

Киев подтягивает резервы военных и техники к Артемовску, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2023

Киев подтягивает резервы военных и техники к Артемовску, заявили в ЛНР

Киев перебрасывает резервы личного состава, техники и артиллерию на Артемовское направление в близлежащие населенные пункты, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:06

2023-04-28T08:06

2023-04-28T08:06

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей марочко

киев

дружковка

артемовск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Киев перебрасывает резервы личного состава, техники и артиллерию на Артемовское направление в близлежащие населенные пункты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко отметил, что после непродолжительной стоянки в Дружковке, колонна выдвинулась в направлении Артемовска. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

киев

дружковка

артемовск

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, андрей марочко, киев, дружковка, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины