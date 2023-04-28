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Более 2 млрд рублей направили на поддержку аграриев в Подмосковье
Более 2 млрд рублей направили на поддержку аграриев в Подмосковье - РИА Новости, 28.04.2023
Более 2 млрд рублей направили на поддержку аграриев в Подмосковье
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направило на поддержку местных аграриев 2,2 млрд рублей с начала 2023 года. Об этом сообщил РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:34
2023-04-28T15:34
2023-04-28T15:34
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направило на поддержку местных аграриев 2,2 млрд рублей с начала 2023 года. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на курирующего минсельхозпрод заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.По его словам, помощь была оказана по восьми видам субсидий."Более миллиарда рублей выделено на стимулирование производства молока, 875 млн рублей – на развитие племенного животноводства", – добавил чиновник.Финансовые средства выделили на развитие мясного животноводства, производство овощей, выплату процентов по инвесткредитам в АПК, возмещение затрат на производство и реализацию зерновых культур. Всего в этом году планируется выделить аграриям в виде поддержки 5,1 млрд рублей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направило на поддержку местных аграриев 2,2 млрд рублей с начала 2023 года. Об этом сообщил телеканал "360"
, ссылаясь на курирующего минсельхозпрод заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
По его словам, помощь была оказана по восьми видам субсидий.
"Более миллиарда рублей выделено на стимулирование производства молока, 875 млн рублей – на развитие племенного животноводства", – добавил чиновник.
Финансовые средства выделили на развитие мясного животноводства, производство овощей, выплату процентов по инвесткредитам в АПК, возмещение затрат на производство и реализацию зерновых культур. Всего в этом году планируется выделить аграриям в виде поддержки 5,1 млрд рублей.