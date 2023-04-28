https://ria.ru/20230428/agrarii-1868490404.html

Более 2 млрд рублей направили на поддержку аграриев в Подмосковье

Более 2 млрд рублей направили на поддержку аграриев в Подмосковье - РИА Новости, 28.04.2023

Более 2 млрд рублей направили на поддержку аграриев в Подмосковье

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направило на поддержку местных аграриев 2,2 млрд рублей с начала 2023 года. Об этом сообщил РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:34

2023-04-28T15:34

2023-04-28T15:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_54aa8af55f48c12754c2fc8edeb6926d.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направило на поддержку местных аграриев 2,2 млрд рублей с начала 2023 года. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на курирующего минсельхозпрод заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.По его словам, помощь была оказана по восьми видам субсидий."Более миллиарда рублей выделено на стимулирование производства молока, 875 млн рублей – на развитие племенного животноводства", – добавил чиновник.Финансовые средства выделили на развитие мясного животноводства, производство овощей, выплату процентов по инвесткредитам в АПК, возмещение затрат на производство и реализацию зерновых культур. Всего в этом году планируется выделить аграриям в виде поддержки 5,1 млрд рублей.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)