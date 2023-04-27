https://ria.ru/20230427/zhaloby-1868127914.html

Воробьев: жалобы в сфере здравоохранения удалось снизить на 10% с 2022 года

Воробьев: жалобы в сфере здравоохранения удалось снизить на 10% с 2022 года - РИА Новости, 27.04.2023

Воробьев: жалобы в сфере здравоохранения удалось снизить на 10% с 2022 года

Жалобы в сфере здравоохранения региона удалось снизить на 10% с 2022 года, в прошлом году от жителей было 56 тысяч обращений, заявил губернатор Московской... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:50

2023-04-27T13:50

2023-04-27T13:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Жалобы в сфере здравоохранения региона удалось снизить на 10% с 2022 года, в прошлом году от жителей было 56 тысяч обращений, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "За 2022 год было 56 тысяч обращений, жалоб, ясно, что не каждый человек жалуется, но если уж жалуется, то это точно повод обратить серьезное внимание на ту или иную проблему… Благодаря очень детальной работе мы снизили жалобы на 10%", - сказал Воробьев на заседании Общественной палаты Московской области. По его словам, "ноль жалоб быть не может ни в какой сфере". Воробьев отметил, что половина жалоб касаются записи к врачу, самая большая проблема - это обеспечить всю Московскую область врачами общей практики и узкими специалистами.

https://ria.ru/20230426/festival-1867956673.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев