https://ria.ru/20230427/zakharova-1868296155.html

Захарова жестко ответила на заявление американского посла

Захарова жестко ответила на заявление американского посла - РИА Новости, 27.04.2023

Захарова жестко ответила на заявление американского посла

Посол США Линн Трейси распространяет фейки, говоря о том, что российские журналисты, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова в поездке в США, могли... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T22:05

2023-04-27T22:05

2023-04-27T22:47

сша

россия

москва

сергей лавров

мария захарова

оон

санкции в отношении россии

линн трейси

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Посол США Линн Трейси распространяет фейки, говоря о том, что российские журналисты, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова в поездке в США, могли полететь своим ходом после получения виз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Ранее Трейси в интервью газете "Коммерсант" заявила, что ничего не мешало журналистам пула Лаврова, которые получили американские визы уже после вылета самолета с российской делегацией из Москвы, отправиться в США освещать работу министра в ООН. "Выдавать визы после того, как срок вылета прошёл, любимый трюк американских властей <...> Все знают массу подобных примеров, а посол США всё равно беззастенчиво распространяет фейки", - написала Захарова. Она добавила, что российские журналисты не могли "полететь своим ходом, потому что "по сомнительной милости американских властей" прямых рейсов Москва-Нью-Йорк давно нет. "И половине журналистов Вы вернули паспорта без виз", - подчеркнула Захарова. "Линн, Вы как Анналена Бербок и Лиз Трасс, что ли? Не знаете, что такое разворот на 360 градусов и что Чёрное и Балтийское - это разные моря? Либо просто нагло врёте?" - отметила она. Ранее делегация Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. Американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение. В этой связи глава МИД РФ заявил, что США струсили, и заверил журналистов, что Россия этот инцидент "не забудет и не простит".

https://ria.ru/20230427/otnosheniya-1868286683.html

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

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сша, россия, москва, сергей лавров, мария захарова, оон, санкции в отношении россии, линн трейси, в мире