Рейтинг@Mail.ru
Захарова жестко ответила на заявление американского посла - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 27.04.2023 (обновлено: 22:47 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/zakharova-1868296155.html
Захарова жестко ответила на заявление американского посла
Захарова жестко ответила на заявление американского посла - РИА Новости, 27.04.2023
Захарова жестко ответила на заявление американского посла
Посол США Линн Трейси распространяет фейки, говоря о том, что российские журналисты, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова в поездке в США, могли... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T22:05
2023-04-27T22:47
сша
россия
москва
сергей лавров
мария захарова
оон
санкции в отношении россии
линн трейси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Посол США Линн Трейси распространяет фейки, говоря о том, что российские журналисты, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова в поездке в США, могли полететь своим ходом после получения виз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Ранее Трейси в интервью газете "Коммерсант" заявила, что ничего не мешало журналистам пула Лаврова, которые получили американские визы уже после вылета самолета с российской делегацией из Москвы, отправиться в США освещать работу министра в ООН. "Выдавать визы после того, как срок вылета прошёл, любимый трюк американских властей &lt;...&gt; Все знают массу подобных примеров, а посол США всё равно беззастенчиво распространяет фейки", - написала Захарова. Она добавила, что российские журналисты не могли "полететь своим ходом, потому что "по сомнительной милости американских властей" прямых рейсов Москва-Нью-Йорк давно нет. "И половине журналистов Вы вернули паспорта без виз", - подчеркнула Захарова. "Линн, Вы как Анналена Бербок и Лиз Трасс, что ли? Не знаете, что такое разворот на 360 градусов и что Чёрное и Балтийское - это разные моря? Либо просто нагло врёте?" - отметила она. Ранее делегация Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. Американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение. В этой связи глава МИД РФ заявил, что США струсили, и заверил журналистов, что Россия этот инцидент "не забудет и не простит".
https://ria.ru/20230427/otnosheniya-1868286683.html
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, москва, сергей лавров, мария захарова, оон, санкции в отношении россии, линн трейси, в мире
США, Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, ООН, Санкции в отношении России, Линн Трейси, В мире
Захарова жестко ответила на заявление американского посла

Захарова назвала выдачу виз по истечении срока вылета любимым трюком властей США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Посол США Линн Трейси распространяет фейки, говоря о том, что российские журналисты, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова в поездке в США, могли полететь своим ходом после получения виз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Ранее Трейси в интервью газете "Коммерсант" заявила, что ничего не мешало журналистам пула Лаврова, которые получили американские визы уже после вылета самолета с российской делегацией из Москвы, отправиться в США освещать работу министра в ООН.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
США не считают россиян врагами, заявила посол Трейси
Вчера, 21:06
"Выдавать визы после того, как срок вылета прошёл, любимый трюк американских властей <...> Все знают массу подобных примеров, а посол США всё равно беззастенчиво распространяет фейки", - написала Захарова.
Она добавила, что российские журналисты не могли "полететь своим ходом, потому что "по сомнительной милости американских властей" прямых рейсов Москва-Нью-Йорк давно нет.
"И половине журналистов Вы вернули паспорта без виз", - подчеркнула Захарова.
"Линн, Вы как Анналена Бербок и Лиз Трасс, что ли? Не знаете, что такое разворот на 360 градусов и что Чёрное и Балтийское - это разные моря? Либо просто нагло врёте?" - отметила она.
Ранее делегация Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. Американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение. В этой связи глава МИД РФ заявил, что США струсили, и заверил журналистов, что Россия этот инцидент "не забудет и не простит".
Президент России Владимир Путин на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику
31 марта, 18:16
 
СШАРоссияМоскваСергей ЛавровМария ЗахароваООНСанкции в отношении РоссииЛинн ТрейсиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала