Захарова жестко ответила на заявление американского посла
Захарова назвала выдачу виз по истечении срока вылета любимым трюком властей США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Посол США Линн Трейси распространяет фейки, говоря о том, что российские журналисты, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова в поездке в США, могли полететь своим ходом после получения виз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Ранее Трейси в интервью газете "Коммерсант" заявила, что ничего не мешало журналистам пула Лаврова, которые получили американские визы уже после вылета самолета с российской делегацией из Москвы, отправиться в США освещать работу министра в ООН.
"Выдавать визы после того, как срок вылета прошёл, любимый трюк американских властей <...> Все знают массу подобных примеров, а посол США всё равно беззастенчиво распространяет фейки", - написала Захарова.
Она добавила, что российские журналисты не могли "полететь своим ходом, потому что "по сомнительной милости американских властей" прямых рейсов Москва-Нью-Йорк давно нет.
"И половине журналистов Вы вернули паспорта без виз", - подчеркнула Захарова.
"Линн, Вы как Анналена Бербок и Лиз Трасс, что ли? Не знаете, что такое разворот на 360 градусов и что Чёрное и Балтийское - это разные моря? Либо просто нагло врёте?" - отметила она.
Ранее делегация Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. Американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение. В этой связи глава МИД РФ заявил, что США струсили, и заверил журналистов, что Россия этот инцидент "не забудет и не простит".