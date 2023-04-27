https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868217371.html
Путин оценил показатели производства удобрений в России
Путин оценил показатели производства удобрений в России - РИА Новости, 27.04.2023
Путин оценил показатели производства удобрений в России
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее руководил компанией... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:18
2023-04-27T17:18
2023-04-27T17:18
экономика
россия
владимир путин
фосагро
андрей гурьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822778150_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_5a907b9ccc96b0891a726473e6c59214.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее руководил компанией "Фосагро", назвал рекордными показатели производства удобрений в России. В ходе встречи Гурьев сообщил, что за последние 10 лет Россия обеспечила одну треть всего роста производства минеральных удобрений в мире. "Рекордные показатели", - отметил Путин в разговоре.
https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868013238.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822777958_0:0:2821:2117_1920x0_80_0_0_10b68cc26c3fc4550155f24983ffd6a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, фосагро, андрей гурьев
Экономика, Россия, Владимир Путин, ФосАгро, Андрей Гурьев
Путин оценил показатели производства удобрений в России
Путин назвал рекордными показатели производства удобрений в России
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее руководил компанией "Фосагро", назвал рекордными показатели производства удобрений в России.
В ходе встречи Гурьев сообщил, что за последние 10 лет Россия обеспечила одну треть всего роста производства минеральных удобрений в мире.
"Рекордные показатели", - отметил Путин в разговоре.
В России разработали удобрения для выращивания растений в Арктике