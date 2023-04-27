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Путин оценил показатели производства удобрений в России - РИА Новости, 27.04.2023
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17:18 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868217371.html
Путин оценил показатели производства удобрений в России
Путин оценил показатели производства удобрений в России - РИА Новости, 27.04.2023
Путин оценил показатели производства удобрений в России
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее руководил компанией... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:18
2023-04-27T17:18
экономика
россия
владимир путин
фосагро
андрей гурьев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее руководил компанией "Фосагро", назвал рекордными показатели производства удобрений в России. В ходе встречи Гурьев сообщил, что за последние 10 лет Россия обеспечила одну треть всего роста производства минеральных удобрений в мире. "Рекордные показатели", - отметил Путин в разговоре.
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экономика, россия, владимир путин, фосагро, андрей гурьев
Экономика, Россия, Владимир Путин, ФосАгро, Андрей Гурьев
Путин оценил показатели производства удобрений в России

Путин назвал рекордными показатели производства удобрений в России

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее руководил компанией "Фосагро", назвал рекордными показатели производства удобрений в России.
В ходе встречи Гурьев сообщил, что за последние 10 лет Россия обеспечила одну треть всего роста производства минеральных удобрений в мире.
"Рекордные показатели", - отметил Путин в разговоре.
Российский химико-технологический университет имени Менделеева - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В России разработали удобрения для выращивания растений в Арктике
Вчера, 03:11
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФосАгроАндрей Гурьев
 
 
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