https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868217371.html

Путин оценил показатели производства удобрений в России

Путин оценил показатели производства удобрений в России - РИА Новости, 27.04.2023

Путин оценил показатели производства удобрений в России

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее руководил компанией... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:18

2023-04-27T17:18

2023-04-27T17:18

экономика

россия

владимир путин

фосагро

андрей гурьев

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее руководил компанией "Фосагро", назвал рекордными показатели производства удобрений в России. В ходе встречи Гурьев сообщил, что за последние 10 лет Россия обеспечила одну треть всего роста производства минеральных удобрений в мире. "Рекордные показатели", - отметил Путин в разговоре.

https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868013238.html

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экономика, россия, владимир путин, фосагро, андрей гурьев