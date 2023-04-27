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Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023
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17:13 27.04.2023 (обновлено: 17:31 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868215064.html
Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, заявил Путин
Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023
Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, заявил Путин
Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии доставки... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:13
2023-04-27T17:31
экономика
россия
турция
владимир путин
аэс "аккую"
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую".
россия
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экономика, россия, турция, владимир путин, аэс "аккую", реджеп тайип эрдоган
Экономика, Россия, Турция, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Реджеп Тайип Эрдоган
Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, заявил Путин

Путин: Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, прежде всего, природным газом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции "Аккую"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции "Аккую"
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую".
«
"Россия, безусловно, продолжит надежно обеспечивать Турцию энергетическими ресурсами, прежде всего, природным газом", - сказал Путин.
Газопровод Турецкий поток
8 января 2020, 16:17
Инфографика
Газопровод "Турецкий поток"Посмотреть
 
ЭкономикаРоссияТурцияВладимир ПутинАЭС "Аккую"Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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