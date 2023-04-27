https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868215064.html

Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, заявил Путин

Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023

Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, заявил Путин

Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии доставки... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:13

2023-04-27T17:13

2023-04-27T17:31

экономика

россия

турция

владимир путин

аэс "аккую"

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую".

россия

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, владимир путин, аэс "аккую", реджеп тайип эрдоган