https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868215064.html
Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, заявил Путин
Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023
Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, заявил Путин
Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии доставки... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:13
2023-04-27T17:13
2023-04-27T17:31
экономика
россия
турция
владимир путин
аэс "аккую"
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, владимир путин, аэс "аккую", реджеп тайип эрдоган
Экономика, Россия, Турция, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Реджеп Тайип Эрдоган
Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, заявил Путин
Путин: Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, прежде всего, природным газом