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Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023
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17:02 27.04.2023 (обновлено: 17:11 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868208912.html
Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин
Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023
Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин
Россия всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:02
2023-04-27T17:11
россия
турция
политика
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда готовы протянуть турецким партнерам руку дружеской поддержки", - сказал Путин в ходе доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок.
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868200535.html
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россия, турция, политика, владимир путин
Россия, Турция, Политика, Владимир Путин
Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин

Путин: Россия всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда готовы протянуть турецким партнерам руку дружеской поддержки", - сказал Путин в ходе доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок.
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