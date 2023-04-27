https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868208912.html

Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин

Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023

Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин

Россия всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:02

2023-04-27T17:02

2023-04-27T17:11

россия

турция

политика

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда готовы протянуть турецким партнерам руку дружеской поддержки", - сказал Путин в ходе доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок.

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868200535.html

россия

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, политика, владимир путин