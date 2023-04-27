https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868208912.html
Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин
Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023
Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин
Россия всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:02
2023-04-27T17:02
2023-04-27T17:11
россия
турция
политика
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда готовы протянуть турецким партнерам руку дружеской поддержки", - сказал Путин в ходе доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок.
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868200535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, политика, владимир путин
Россия, Турция, Политика, Владимир Путин
Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин
Путин: Россия всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки