https://ria.ru/20230427/stena-1868159440.html
В Татарстане завершили разбор завалов на месте обрушения стены дома
В Татарстане завершили разбор завалов на месте обрушения стены дома - РИА Новости, 27.04.2023
В Татарстане завершили разбор завалов на месте обрушения стены дома
Работы по разборке завалов на месте обрушения стены строящегося трехэтажного дома в Татарстане завершены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:08
2023-04-27T15:08
2023-04-27T15:08
происшествия
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республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Работы по разборке завалов на месте обрушения стены строящегося трехэтажного дома в Татарстане завершены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Сообщение об обрушении кирпичной кладки с третьего по второй этаж наружной стены строящегося трехэтажного дома в Пестречинском районе в деревне Куюки поступило в четверг в 11.46. Предполагалось, что под завалами могут находиться люди. "В 14.09 работы по разбору завалов завершены", - сообщили в пресс-службе ведомства. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан Константина Чанышева, произошло обрушение фрагмента стены, разделяющей первый и второй подъезды строящегося здания. Объем завала, возникшего в результате обрушения, составил 150 кубических метров. "Госпитализирован один работник производственного участка с переломом ноги. Всего, по данным администрации, на данном участке работало пять человек. В настоящее время проводится уточнение списков работников участка - где находился, был ли на работе или на больничном и так далее - для уточнения информации о возможных пострадавших", - сказал журналистам Чанышев. Ранее региональный СУСК сообщил о том, что после обрушения стены возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ").
https://ria.ru/20230427/vzryv-1868082069.html
https://ria.ru/20230427/snaryad-1868136000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане завершили разбор завалов на месте обрушения стены дома
Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения стены строящегося дома в Татарстане
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости.
Работы по разборке завалов на месте обрушения стены строящегося трехэтажного дома в Татарстане завершены, сообщает
пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Сообщение об обрушении кирпичной кладки с третьего по второй этаж наружной стены строящегося трехэтажного дома в Пестречинском районе в деревне Куюки поступило в четверг в 11.46. Предполагалось, что под завалами могут находиться люди.
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"В 14.09 работы по разбору завалов завершены", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан Константина Чанышева, произошло обрушение фрагмента стены, разделяющей первый и второй подъезды строящегося здания. Объем завала, возникшего в результате обрушения, составил 150 кубических метров.
"Госпитализирован один работник производственного участка с переломом ноги. Всего, по данным администрации, на данном участке работало пять человек. В настоящее время проводится уточнение списков работников участка - где находился, был ли на работе или на больничном и так далее - для уточнения информации о возможных пострадавших", - сказал журналистам Чанышев.
Ранее региональный СУСК сообщил о том, что после обрушения стены возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ").
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