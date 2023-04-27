https://ria.ru/20230427/stena-1868159440.html

В Татарстане завершили разбор завалов на месте обрушения стены дома

В Татарстане завершили разбор завалов на месте обрушения стены дома - РИА Новости, 27.04.2023

В Татарстане завершили разбор завалов на месте обрушения стены дома

Работы по разборке завалов на месте обрушения стены строящегося трехэтажного дома в Татарстане завершены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:08

2023-04-27T15:08

2023-04-27T15:08

происшествия

россия

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Работы по разборке завалов на месте обрушения стены строящегося трехэтажного дома в Татарстане завершены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Сообщение об обрушении кирпичной кладки с третьего по второй этаж наружной стены строящегося трехэтажного дома в Пестречинском районе в деревне Куюки поступило в четверг в 11.46. Предполагалось, что под завалами могут находиться люди. "В 14.09 работы по разбору завалов завершены", - сообщили в пресс-службе ведомства. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан Константина Чанышева, произошло обрушение фрагмента стены, разделяющей первый и второй подъезды строящегося здания. Объем завала, возникшего в результате обрушения, составил 150 кубических метров. "Госпитализирован один работник производственного участка с переломом ноги. Всего, по данным администрации, на данном участке работало пять человек. В настоящее время проводится уточнение списков работников участка - где находился, был ли на работе или на больничном и так далее - для уточнения информации о возможных пострадавших", - сказал журналистам Чанышев. Ранее региональный СУСК сообщил о том, что после обрушения стены возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ").

https://ria.ru/20230427/vzryv-1868082069.html

https://ria.ru/20230427/snaryad-1868136000.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)