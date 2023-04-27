https://ria.ru/20230427/salekhard-1868040424.html

Отделение фонда "Защитники Отечества" откроется на Ямале

Отделение фонда "Защитники Отечества" откроется на Ямале - РИА Новости, 27.04.2023

Отделение фонда "Защитники Отечества" откроется на Ямале

Первое на Ямале региональное отделение госфонда "Защитники Отечества" откроется в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:06

2023-04-27T10:06

2023-04-27T10:06

ямало-ненецкий автономный округ

салехард

дмитрий артюхов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/34/1530183419_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_0ab9d4f3fe3a0de790767581b97576bb.jpg

САЛЕХАРД, 27 апр – РИА Новости. Первое на Ямале региональное отделение госфонда "Защитники Отечества" откроется в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора региона."Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции начнет работу в окружной столице 1 июня", - говорится в сообщении.Фонд будет помогать ветеранам специальной военной операции (СВО), участникам боевых действий в Донбассе, начиная с 2014 года, а также их семьям. Они смогут получить поддержку и помощь со стороны психологов, юристов, специалистов центра занятости и социальной защиты для оформления льгот, трудоустройства и других вопросов."Региональное отделение станет центром притяжения ветеранов, где они встретятся с единомышленниками и найдут вдохновение для движения вперед", – цитирует пресс-служба директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксану Медынскую.Помимо основного филиала фонда в Салехарде, в каждом муниципалитете будут работать социальные координаторы, которые будут заниматься индивидуальным сопровождением участников СВО и их семей. В число координаторов вошли опытные волонтеры и сотрудники Социального фонда России, органов социальной защиты населения и организаций социального обслуживания. Первые 20 работников отправятся на обучение в середине мая."По поручению президента мы оперативно организовали работу по помощи участникам СВО и их близким. На местах за каждой семьей закреплен координатор, поручил главам муниципалитетов быть в постоянном контакте с семьями. Адресная помощь и сопровождение без проволочек и бумажной волокиты – принцип, которого мы придерживаемся изначально. Организация фонда как отдельной структуры позволит еще больше упростить получение мер поддержки, привести поддержку семей к единому стандарту", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.На Ямале для участников спецоперации и их близких предусмотрено более 40 различных мер поддержки. Дети могут бесплатно посещать спортивные секции и получать экипировку, заниматься творчеством. Им частично компенсируют расходы на посещение детского сада и получение высшего образования. В оздоровительные кампании на протяжении года дети ямальских бойцов имеют приоритет на поездки в детские лагеря. Имеются и налоговые льготы, помощь в поиске работы для родных военнослужащего, бесплатная молочная кухня для молодых мам, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20230427/yamal-1868026579.html

салехард

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

салехард, дмитрий артюхов