https://ria.ru/20230427/salekhard-1868040424.html
Отделение фонда "Защитники Отечества" откроется на Ямале
Отделение фонда "Защитники Отечества" откроется на Ямале - РИА Новости, 27.04.2023
Отделение фонда "Защитники Отечества" откроется на Ямале
Первое на Ямале региональное отделение госфонда "Защитники Отечества" откроется в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:06
2023-04-27T10:06
2023-04-27T10:06
ямало-ненецкий автономный округ
салехард
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 27 апр – РИА Новости. Первое на Ямале региональное отделение госфонда "Защитники Отечества" откроется в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора региона."Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции начнет работу в окружной столице 1 июня", - говорится в сообщении.Фонд будет помогать ветеранам специальной военной операции (СВО), участникам боевых действий в Донбассе, начиная с 2014 года, а также их семьям. Они смогут получить поддержку и помощь со стороны психологов, юристов, специалистов центра занятости и социальной защиты для оформления льгот, трудоустройства и других вопросов."Региональное отделение станет центром притяжения ветеранов, где они встретятся с единомышленниками и найдут вдохновение для движения вперед", – цитирует пресс-служба директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксану Медынскую.Помимо основного филиала фонда в Салехарде, в каждом муниципалитете будут работать социальные координаторы, которые будут заниматься индивидуальным сопровождением участников СВО и их семей. В число координаторов вошли опытные волонтеры и сотрудники Социального фонда России, органов социальной защиты населения и организаций социального обслуживания. Первые 20 работников отправятся на обучение в середине мая."По поручению президента мы оперативно организовали работу по помощи участникам СВО и их близким. На местах за каждой семьей закреплен координатор, поручил главам муниципалитетов быть в постоянном контакте с семьями. Адресная помощь и сопровождение без проволочек и бумажной волокиты – принцип, которого мы придерживаемся изначально. Организация фонда как отдельной структуры позволит еще больше упростить получение мер поддержки, привести поддержку семей к единому стандарту", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.На Ямале для участников спецоперации и их близких предусмотрено более 40 различных мер поддержки. Дети могут бесплатно посещать спортивные секции и получать экипировку, заниматься творчеством. Им частично компенсируют расходы на посещение детского сада и получение высшего образования. В оздоровительные кампании на протяжении года дети ямальских бойцов имеют приоритет на поездки в детские лагеря. Имеются и налоговые льготы, помощь в поиске работы для родных военнослужащего, бесплатная молочная кухня для молодых мам, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20230427/yamal-1868026579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
салехард, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Дмитрий Артюхов
САЛЕХАРД, 27 апр – РИА Новости. Первое на Ямале региональное отделение госфонда "Защитники Отечества" откроется в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции начнет работу в окружной столице 1 июня", - говорится в сообщении.
Фонд будет помогать ветеранам специальной военной операции (СВО), участникам боевых действий в Донбассе
, начиная с 2014 года, а также их семьям. Они смогут получить поддержку и помощь со стороны психологов, юристов, специалистов центра занятости и социальной защиты для оформления льгот, трудоустройства и других вопросов.
"Региональное отделение станет центром притяжения ветеранов, где они встретятся с единомышленниками и найдут вдохновение для движения вперед", – цитирует пресс-служба директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксану Медынскую.
Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят на Ямале
Помимо основного филиала фонда в Салехарде, в каждом муниципалитете будут работать социальные координаторы, которые будут заниматься индивидуальным сопровождением участников СВО и их семей. В число координаторов вошли опытные волонтеры и сотрудники Социального фонда России
, органов социальной защиты населения и организаций социального обслуживания. Первые 20 работников отправятся на обучение в середине мая.
"По поручению президента мы оперативно организовали работу по помощи участникам СВО и их близким. На местах за каждой семьей закреплен координатор, поручил главам муниципалитетов быть в постоянном контакте с семьями. Адресная помощь и сопровождение без проволочек и бумажной волокиты – принцип, которого мы придерживаемся изначально. Организация фонда как отдельной структуры позволит еще больше упростить получение мер поддержки, привести поддержку семей к единому стандарту", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
.
На Ямале для участников спецоперации и их близких предусмотрено более 40 различных мер поддержки. Дети могут бесплатно посещать спортивные секции и получать экипировку, заниматься творчеством. Им частично компенсируют расходы на посещение детского сада и получение высшего образования. В оздоровительные кампании на протяжении года дети ямальских бойцов имеют приоритет на поездки в детские лагеря. Имеются и налоговые льготы, помощь в поиске работы для родных военнослужащего, бесплатная молочная кухня для молодых мам, уточняет пресс-служба.