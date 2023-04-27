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"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю - РИА Новости, 27.04.2023
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
Леонид Рошаль отмечает юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру.
2023-04-27T10:59
2023-04-27T10:59
2023-04-27T10:59
видео
леонид рошаль
россия
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В 1992 году Леонид Рошаль возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф. Создал программу обучения врачей по оказанию помощи в экстремальных ситуациях. Благодаря его инициативе был создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии.
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РИА Новости
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"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
Леонид Рошаль отмечает юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру. В 1992 году Леонид Рошаль возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф. Создал программу обучения врачей по оказанию помощи в экстремальных ситуациях. Благодаря его инициативе был создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии.
2023-04-27T10:59
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PT2M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, леонид рошаль, россия, видео
Видео, Леонид Рошаль, Россия
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
Леонид Рошаль отмечает юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру.
2023-04-27T10:59
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PT2M20S
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
Леонид Рошаль отмечает юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру.