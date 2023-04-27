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"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю

"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю - РИА Новости, 27.04.2023

"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю

Леонид Рошаль отмечает юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру.

2023-04-27T10:59

2023-04-27T10:59

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видео

леонид рошаль

россия

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В 1992 году Леонид Рошаль возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф. Создал программу обучения врачей по оказанию помощи в экстремальных ситуациях. Благодаря его инициативе был создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии.

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю Леонид Рошаль отмечает юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру. В 1992 году Леонид Рошаль возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф. Создал программу обучения врачей по оказанию помощи в экстремальных ситуациях. Благодаря его инициативе был создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии. 2023-04-27T10:59 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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