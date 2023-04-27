Рейтинг@Mail.ru
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/roshal-1868056004.html
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю - РИА Новости, 27.04.2023
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
Леонид Рошаль отмечает юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру.
2023-04-27T10:59
2023-04-27T10:59
видео
леонид рошаль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868051079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d65cfdf01c19316c1c0327372d03cfb8.jpg
В 1992 году Леонид Рошаль возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф. Создал программу обучения врачей по оказанию помощи в экстремальных ситуациях. Благодаря его инициативе был создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
Леонид Рошаль отмечает юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру. В 1992 году Леонид Рошаль возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф. Создал программу обучения врачей по оказанию помощи в экстремальных ситуациях. Благодаря его инициативе был создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии.
2023-04-27T10:59
true
PT2M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868051079_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f53acc3613eda0485203367d4e9317db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, леонид рошаль, россия, видео
Видео, Леонид Рошаль, Россия
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
Леонид Рошаль отмечает юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру.
2023-04-27T10:59
true
PT2M20S

"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю

Читать ria.ru в
Леонид Рошаль отмечает юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру.
В 1992 году Леонид Рошаль возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф. Создал программу обучения врачей по оказанию помощи в экстремальных ситуациях. Благодаря его инициативе был создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии.
 
ВидеоЛеонид РошальРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала