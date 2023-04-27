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В Белгородской области женщина получила ранение после обстрела ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ranenie-1868095659.html
В Белгородской области женщина получила ранение после обстрела ВСУ
В Белгородской области женщина получила ранение после обстрела ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
В Белгородской области женщина получила ранение после обстрела ВСУ
Женщина получила осколочные ранения в результате украинского обстрела села Щетиновки в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:44
2023-04-27T12:44
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате украинского обстрела села Щетиновки в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава области. Он добавил, что снарядами повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна, осколками посечен фасад здания, также есть повреждение техники. На всей территории Белгородской области больше года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В 15 населенных пунктах введена чрезвычайная ситуация муниципального уровня.
https://ria.ru/20230420/ranenie-1866518736.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области женщина получила ранение после обстрела ВСУ

Женщина получила ранение при обстреле ВСУ села в Белгородской области, сообщил Гладков

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела муниципальных образований Белгородской области
Последствия обстрела муниципальных образований Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела муниципальных образований Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате украинского обстрела села Щетиновки в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава области.
Он добавил, что снарядами повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна, осколками посечен фасад здания, также есть повреждение техники.
На всей территории Белгородской области больше года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В 15 населенных пунктах введена чрезвычайная ситуация муниципального уровня.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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