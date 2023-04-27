https://ria.ru/20230427/putin-1868214554.html

Путин совершит рабочую поездку в Петербург в апреле

Путин совершит рабочую поездку в Петербург в апреле - РИА Новости, 27.04.2023

Путин совершит рабочую поездку в Петербург в апреле

Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:12

2023-04-27T17:12

2023-04-27T17:22

санкт-петербург

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать восьмого апреля Владимир Путин совершит рабочую поездку в город Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно пройдет в Таврическом дворце", - говорится в сообщении.Уточняется, что основными темами для обсуждения станут вопросы соцподдержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также состояние межбюджетных отношений и их использование как инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях.

https://ria.ru/20230427/neft-1868180616.html

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санкт-петербург, россия, политика, владимир путин