https://ria.ru/20230427/putin-1868214554.html
Путин совершит рабочую поездку в Петербург в апреле
Путин совершит рабочую поездку в Петербург в апреле - РИА Новости, 27.04.2023
Путин совершит рабочую поездку в Петербург в апреле
Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:12
2023-04-27T17:12
2023-04-27T17:22
санкт-петербург
россия
политика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать восьмого апреля Владимир Путин совершит рабочую поездку в город Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно пройдет в Таврическом дворце", - говорится в сообщении.Уточняется, что основными темами для обсуждения станут вопросы соцподдержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также состояние межбюджетных отношений и их использование как инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях.
https://ria.ru/20230427/neft-1868180616.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, политика, владимир путин
Санкт-Петербург, Россия, Политика, Владимир Путин
Путин совершит рабочую поездку в Петербург в апреле
Путин совершит рабочую поездку в Петербург 28 апреля